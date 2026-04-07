Y este domingo, la primera romería de Zamora, el Cristo de Valderrey

El presidente de la Cofradía del Cristo de Valderrey, Antonio Martín Alén, junto con sus colaboradores afina desde este lunes los preparativos de la fiesta, el próximo domingo, 12 de abril, primera cita romera tras la Semana Santa.

Ha sido necesario, por ejemplo, desbrozar la pradera para eliminar el sobrante de vegetación de las abundantes lluvias de semanas atrás.

La jornada se inicia a las 9.30 horas del domingo desde la parroquia del Espíritu Santo. La romería hace un alto en Valorio para el chocolate con churros y prosigue camino hasta la ermita. El capellán, José Francisco Matías Sampedro, oficiará la misa a la una de la tarde, tras la que se organiza la pequeña salida con el Cristo por el entorno para la bendición de campos, con el posterior vino de los mayordomos.

En la pradera se instalarán las habituales casetas con los productos típicos de este tipo de celebraciones y también algunas de hostelería, entre las que destaca la que monta cada año la Asociación de Desarrollo Comunitario de San José Obrero. Estos vecinos tendrán la caseta sábado (con charanga por la tarde a partir de las 19.00 horas) y domingo, con el fin de recaudar fondos con los que programar las actividades de lo que son sin duda las fiestas de barrio más lucidas de todo Zamora.

Habrá, como todos los años, servicio de autobuses para facilitar el acceso de los zamoranos hasta la pradera, ya que se desaconseja hacer el trayecto en vehículo particular para evitar problemas con el aparcamiento.