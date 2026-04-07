El Cristo de Valderrey mira al cielo: este es el tiempo que hará el próximo domingo en Zamora
Semana inestable con un 50% de precipitaciones para el día de la primera romería de la ciudad: ¿vaso medio lleno o medio vacío?
El Cristo de Valderrey mira al cielo. Zamora capital se prepara para la primera romería del año pendiente de las precipitaciones con una previsión meteorológica que apunta a un 50% de probabilidad de lluvias para el domingo, una incertidumbre que podría condicionar parte de una jornada donde todo el ritual se hace al aire libre.
Tras varios días de inestabilidad durante la semana, con tormentas y precipitaciones intensas, el fin de semana llegará con un tiempo algo más variable. El sábado ya podría dejar chubascos, y el domingo se mantiene esa posibilidad, con intervalos nubosos y riesgo de lluvia intermitente.
Aun así, la romería del Cristo de Valderrey mantiene su esencia: roscas, comidas campestres, música y bendición de campos en un entorno que cada año reúne a cientos de personas.
PROGRAMA
La jornada se inicia a las 9.30 horas del domingo desde la parroquia del Espíritu Santo. La romería hace un alto en Valorio para el chocolate con churros y prosigue camino hasta la ermita. El capellán, José Francisco Matías Sampedro, oficiará la misa a la una de la tarde, tras la que se organiza la pequeña salida con el Cristo por el entorno para la bendición de campos, con el posterior vino de los mayordomos.
En la pradera se instalarán las habituales casetas con los productos típicos de este tipo de celebraciones y también algunas de hostelería, entre las que destaca la que monta cada año la Asociación de Desarrollo Comunitario de San José Obrero. Estos vecinos tendrán la caseta sábado (con charanga por la tarde a partir de las 19.00 horas) y domingo, con el fin de recaudar fondos con los que programar las actividades de lo que son sin duda las fiestas de barrio más lucidas de todo Zamora.
Habrá, como todos los años, servicio de autobuses para facilitar el acceso de los zamoranos hasta la pradera, ya que se desaconseja hacer el trayecto en vehículo particular para evitar problemas con el aparcamiento.
Giro brusco de las temperaturas
Tras una Semana Santa histórica de ambiente primaveral, sol y temperaturas más que agradables, la meteorología tiene reservado un cambio brusco para Zamora. A pesar de que este lunes la semana ha arrancado con temperaturas al alza con hasta 28 grados en las horas centrales del día, el tiempo dará un giro a partir del martes con la llegada de lluvias y tormentas que marcarán la segunda mitad de la semana.
Es precisamente hoy martes cuando comienza el cambio: aumentará la nubosidad y aparecerán las primeras lluvias, que serán más intensas por la tarde, con probabilidad de precipitación que llegará al 100% en algunos momentos. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas.
Tras un martes y miércoles pasado por agua, el viernes el tiempo tenderá a estabilizarse, con intervalos de nubes y claros y temperaturas que volverán a subir ligeramente. No obstante, el fin de semana podría traer de nuevo chubascos, especialmente el sábado y el domingo.
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