El centro de Zamora contará con fuentes de agua potable para personas y mascotas
El consistorio zamorano trabaja en la renovación del estanque de la Marina. "Va a llamar mucho la atención por lo bien que va a quedar", avanza Novo.
El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado un nuevo contrato de mobiliario urbano que va a contemplar, como todos los años, la compra de mesas, bancos de plástico reciclado y, como novedad, fuentes de agua potable en respuesta a las demandas de la ciudadanía.
El concejal de Obras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha anunciado que se adquirirán en torno a unas veinticinco fuentes dobles, tanto para personas como para mascotas.
Infraestructuras que se ubicarán en parques de Zamora, pero especialmente en el itinerario desde la Marina hasta la Plaza de la Catedral, dotando al conjunto histórico de un elemento del que a día de hoy carece.
En concreto, se ubicarán entre seis o siete fuentes entre las plazas de la Marina y la Catedral, en distintas zonas ajardinadas.
Renovación de elementos acuáticos
Novo ha anunciado que en las próximas semanas concluirá el proyecto de renovación de la fuente pequeña de San Martín, último elemento acuático que faltaba para completar la mejora de todas las instalaciones de la zona.
Además, el consistorio está trabajando en la renovación del estanque de la Marina. "Tiene bastante falta, ya que hace años que no se interviene de forma estructural y va a llamar mucho la atención por lo bien que va a quedar", ha expresado el concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora.
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