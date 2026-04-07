El Ayuntamiento de Zamora renueva el parque de Siglo XXI

El parque de siglo XXI estrena aspecto, después de que en más de 20 años, no se hubiera realizado ninguna intervención en el mismo. Un actuación muy demandada por los vecinos en la que el Ayuntamiento de Zamora ha invertido 97.000 euros.

El proyecto forma parte de los talleres participativos Soñando Parques, solo que en este caso no se llevó a cabo con los escolares, sino que se hizo en colaboración con la asociación de vecinos.

Las actuaciones realizadas han supuesto la renovación total de los espacios de arena, ejecutándose también un nuevo camino de zahorra transversal para diferenciar las zonas de juego. "Probablemente, se trate de una de las mejores instalaciones que vamos a tener en Zamora y que nos va a servir como referencia para los futuros proyectos de renovación de parques", ha apreciado Pablo Novo, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora.

Zona infantil del Parque Siglo XXI. / Alba Prieto / LZA

La infraestructura cuenta también con dos grandes elementos multijuego y un columpio cesta "una de las peticiones que sorprendentemente más nos demandan los menores en los talleres infantiles", ha reseñado el edil.

Asimismo, se han renovado las zonas de seguridad con caucho, el mobiliario urbano, siguiendo la misma línea de colocación de bancos de polietileno y la instalación de una fuente de agua potable.

Futuros proyectos

El alcalde Francisco Guarido y el concejal han anunciado la futura renovación del parque de José Regojo en San Frontis, cuyo diseño se ha planteado en colaboración con los alumnos del centro educativo Alejandro Casona.

Además, se están redactando tres nuevos proyectos para los cuales ya se han aprobado las partidas presupuestarias. En concreto, se intervendrá en el Parque de la Marina, el Parque de Valorio y el Parque de la Calle Cantón en Pinilla.

El objetivo es completar la renovación en una decena de espacios infantiles en lo que resta de mandato.