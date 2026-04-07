Del Apolo 11 a Artemis: así te contamos en EL CORREO DE ZAMORA la primera llegada del hombre a la Luna hace 57 años

Del Apolo 11 de 1969 al Artemis que estos días tiene al mundo entero boquiabierto han pasado casi 57 años, una Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y el fin de la URSS. Pero también la llegada de Internet a nuestras vidas, los horribles atentados del 11S y una pandemia mundial, la del COVID 19.

En 1969, la humanidad vivió uno de sus momentos más trascendentales: la llegada del hombre a la Luna por primera vez. En aquella misión de película, el Apolo 11 no solo supuso un hito tecnológico sin precedentes, sino también un símbolo de hasta dónde podía llegar el ser humano.

Aquella histórica frase de "That's one small step for man, one giant leap for mankind" ("Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad") pronunciada por Neil Armstrong el 20 de julio de 1969 llenó portadas de periódicos y el entonces EL CORREO DE ZAMORA no fue la excepción. Así lo contamos en el periódico de cabecera de los zamoranos:

Portada de "El Correo de Zamora" en 1969 / Archivo

Más de medio siglo después, ese mismo destino vuelve a situarse en el centro de la exploración espacial gracias al programa Artemis impulsado por la NASA junto a agencias internacionales. Más que la repetición de una hazaña, se trata de establecer una presencia sostenida en la Luna como plataforma de futuro.

DIRECTO | Artemis finaliza el histórico recorrido lunar y se prepara para emprender el camino de vuelta hacia la Tierra / Sara Fernández

El mundo entero presta atención a la operación Artemis que, tras un despegue de película y varios días de viaje por el espacio, ha hecho historia tras batir el récord absoluto de distancia de una misión tripulada respecto a la Tierra, viviendo un eclipse de una hora que ha permitido a los cuatro astronautas a bordo observar con sus propios ojos la cara oculta de la Luna y algunas de las regiones más inexploradas del satélite terrestre.

Sara Fernández

La misión en sí no aterrizará sobre el suelo lunar pero, tal y como afirman los expertos, su recorrido facilitará que siguientes generaciones de viajeros espaciales sí puedan hacerlo en condiciones seguras.

Nixon y su llamada telefónica más histórica desde la Casa Blanca

El 20 de julio de 1969, el presidente Richard Nixon realizó la llamada telefónica más histórica desde la Casa Blanca a Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la superficie lunar. Nixon felicitó a los astronautas por la misión con su ya mítico discurso titulado "En caso de desastre en la Luna" en previsión de un posible fallo de la misión.

Portada de "El Correo de Zamora". 1969 / LOZ

Mientras, Franco en España...

Mientras Neil Armstrong pisaba la superficie lunar, Franco preparaba los presupuestos generales en los que se debatía la Ley de Caza. Durante el alunizaje del Apolo 11 el 20 de julio de 1969, Francisco Franco se encontraba en España afanado en gestionar una cobertura mediática que resaltara la alianza entre España y EE.UU contra el comunismo. España colaboró decisivamente con la NASA a través de la estación de Fresnedillas de la Oliva, un pequeño pueblo madrileño crucial al albergar una estación de seguimiento clave que captó las primeras señales de televisión del alunizaje. Su ubicación facilitó una recepción superior, siendo el primer lugar en recibir el mensaje de la Luna.

Así contamos en EL CORREO DE ZAMORA la primera llegada del hombre a la luna. / LOZ

Viajes a Marte

La exploración lunar servirá como ensayo para futuros viajes a Marte y como laboratorio para nuevas tecnologías. Lo que hace 57 años fue un “pequeño paso” hoy se convertirá con la operación Artemis como un salto mucho mayor.