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¿Cuál es el apellido más repetidos en Zamora? ¿Y el menos frecuente?

¿Alguna vez te has preguntado cuántos zamoranos llevan tu apellido?

Archivo - El DNI digital

Archivo - El DNI digital / MINISTERIO DEL INTERIOR - Archivo

Gaby Marcos

Para aquellos que escuchan su apellido en todas partes, puede parecer un sueño tener un apellido original. Sin embargo, los que tienen apellidos más especiales están acostumbrados a escuchar todo tipo de bromas sobre éstos. Por eso, desde que en el año 1999 el BOE comenzó a permitir decidir el orden de los apellidos, gran cantidad de progenitores se sienten aliviados por poder liberar a sus hijos de un apellido que les ha causado malas impresiones o hacer perdurar durante más generaciones otro del que se sienten orgullosos.

Sea cual sea tu punto de vista respecto a tus apellidos, lo que sí puedes consultar gracias al Instituto Nacional de Estadística es una lista con los más y menos frecuentes en tu provincia.

Más de 20.000 "Rodríguez"

En el caso de Zamora, Rodríguez se lleva el premio al apellido más repetido. Tres de los cinco que encabezan la lista son apellidos terminados en "-ez", completando el ranking García y Martín, muy escuchados también en el ámbito nacional.

Los 5 apellidos más frecuentes entre los zamoranos según el INE

Los 5 apellidos más frecuentes entre los zamoranos según el INE / INE

"Suero" y otras joyas poco escuchadas

Aunque muchos lectores estén esuchando por primera vez este apellido tan singular, seguramente le haya costado numerosas bromas a los cinco zamoranos que lo llevan en primer o segundo lugar.

Es uno de los menos repetidos, junto a otros tan originales como "Mier", "Lavandera" o "Huarriz".

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Los 5 apellidos menos frecuentes entre los zamoranos según el INE

Los 5 apellidos menos frecuentes entre los zamoranos según el INE / INE

Pero sea como sea, al final los apellidos siempre terminan impregnándose de la esencia de aquel que los lleva.

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