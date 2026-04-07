66 piscinas olímpicas: la cantidad anual de agua que usarán las plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela

Las dos plantas de hidrógeno verde proyectadas en Granja de Moreruela han obtenido ambas una declaración de impacto ambiental favorable. Lo han hecho, tras no presentarse alegaciones a estos proyectos en el plazo previsto y al considerar la Administración autonómica, tras estudiar todos los condicionantes de los proyectos, que no representan ningún problema desde el punto de vista medioambiental.

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este lunes el visto bueno a esos proyectos que producirán hidrógeno verde mediante el uso de agua e instalaciones solares fotovoltaicas. La producción se distribuirá a través de la red gasista de hidrógeno verde que pasará por la provincia de Zamora en la conexión entre Portugal y el resto de Europa a través del hidroducto H2Med.

El consumo conjunto previsto por ambas plantas ascenderá a un total de 223.920 metros cúbicos de agua al año (25.560 litros a la hora), lo que en su día generó el rechazo de colectivos vecinales de la zona. Ese agua se extraerá del acuífero de Villafáfila y es el equivalente al llenado de 66 piscinas olímpicas de dos metros de profundidad cada año. Pese a ello, el acuífero es de aguas subterráneas y, según la declaración de impacto ambiental, no tiene afección a la reserva de las lagunas de Villafáfila.

Proyecto de una de las plantas de Granja de Moreruela. / Cedida

Una de esas plantas electrolizadoras para la producción de hidrógeno verde está promovida por Utu Solar y lleva asociada una planta solar fotovoltaica de autoconsumo de 49,95 megavatios hora. El proyecto ocupará 121,29 hectáreas, de las que cerca de 2,5 se destinan a la planta de hidrógeno y los tanques de almacenamiento.

La instalación fotovoltaica incluirá 106.920 módulos y el consumo de agua de la planta ascenderá a 116.911 metros cúbicos al año.

La otra planta de Granja de Moreruela, de similares características, está promovida por Inari Solar, incluirá también una planta fotovoltaica asociada de 49,95 megavatios hora y ocupará en total 115,86 hectáreas, de las que dos se destinan a la electrolizadora y los tanques de almacenamiento de la planta de hidrógeno. El consumo de agua previsto para el proceso de electrólisis de esta planta es de 117.000 metros cúbicos al año y el número de módulos solares es idéntico al de la otra planta de Granja, un total de 106.920.

Una tercera planta a 400 metros del casco urbano de Coreses

Una tercera planta de hidrógeno verde que se ha proyectado en el alfoz de Zamora también ha obtenido el visto bueno ambiental. En concreto, se trata de una planta proyectada en el término municipal de Coreses, a 400 metros del casco urbano, de la que se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León el informe de impacto ambiental.

La nueva instalación de producción de energía no contaminante está promovida por la empresa Atlántica Sailh2 Tres. La planta se ubicará en una parcela de 2,3 hectáreas y consumirá 52.742 metros cúbicos de agua al año,. unos 6.000 litros a la hora.

En el informe de impacto ambiental de esta planta se subraya que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque se establecen una serie de medidas protectoras. El suministro de agua se realizará a través de la red municipal de abastecimiento, según precisa el proyecto. También detalla que la planta consumirá anualmente 1.353 metros cúbicos de nitrógeno, 26 toneladas de hidróxido de potasio y 200 litros de aceites y lubricantes.

El promotor de este proyecto es una empresa sevillana mientras que los de las dos plantas de Granja comparten domicilio social en la misma calle y número de la ciudad malagueña de Marbella.

Proyectos de almacenamiento energético mediante baterías con 98 contenedores

Tres proyectos de almacenamiento energético mediante baterías impulsados en el alfoz de Zamora conllevarán la instalación de más de 120 megavatios de potencia energética. Este tipo de instalaciones, en auge en los últimos tiempos, consisten básicamente en contenedores de baterías que permitan almacenar la energía para utilizarla cuando hay una mayor demanda.

Contenedores de almacenamiento energético. | ENEL

Las tres iniciativas se han promovido en el término municipal de Valcabado, conjuntamente suman 98 contenedores de baterías y junto a ellas se ha diseñado una línea de evacuación energética que compartirán.

Esos proyectos acaban de superar el impacto ambiental, según ha informado publicada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este lunes. El primero de los proyectos, denominado "Bess Zamora 220" tiene 43,9 megavatios de potencia instalada y 150 megavatios hora de almacenamiento equivalente a cuatro horas de descarga. El segundo, "Bess Valderica", incluye 42 megavatios de potencia instalada y 192 megavatios hora de capacidad de almacenamiento y el tercero, "Almacenamiento Valcabadino", contará con 35 megavatios de potencia instalada y 140 megavatios hora de capacidad.