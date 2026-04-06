El tirón de la hostelería en Semana Santa impulsa el empleo en Zamora: 145 parados menos

El filón de la hostelería impulsado por la Semana Santa ha contribuido a mejorar las cifras de ocupación en el mes de marzo en Zamora. Según los últimos datos publicados este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la provincia cierra el mes con 8.433 personas desempleadas, 145 menos que en el mes de febrero, o lo que es lo mismo, un -1,69%.

El dato mejora si se compara en términos anuales, es decir, durante el mismo periodo del año, ya que Zamora cuenta con 466 parados menos que hace un año en estas mismas fechas.

En lo que se refiere a las personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia, el mes de marzo cerró con 61.938 afiliados, 430 más que el 28 de febrero (+0,70%). Si comparamos los datos con el 31 de marzo de 2025, la mejoría es aún mayor: 1.003 personas afiliadas más que hace un año (+1,65%).

Castilla y León

El desempleo en Castilla y León descendió en marzo un 1,6% al registrar una bajada de 1.673 personas con respecto al mes precedente, hasta totalizar 103.045 parados, lo que sitúa a la comunidad como la cuarto que más bajó en datos absolutos, por detrás de Andalucía (8.836), Cataluña (3.777) y Valencia (2.467). El paro cayó, con respecto a febrero, en todas las comunidades del país a excepción de Canarias (donde creció un 0,5 por ciento), País Vasco (0,17 por ciento) y Madrid (0,12 por ciento).

Actualmente, existen 103.045 personas sin trabajo en Castilla y León, de las que 41.789 son hombres y 61.256, mujeres. Además, 8.484 personas del total de desempleados en la comunidad cuentan con menos de 25 años.

Datos nacionales

El tirón de la creación del empleo ha llevado a España ha superar por primera vez los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en el mes de marzo, según el último dato publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) este lunes. El impulso estacional volvió a reforzar el mercado laboral tras la llamada cuesta de enero y a pesar de la contienda en Oriente Próximo, con más de 211.510 nuevos cotizantes en el mes de marzo. Esto supone un incremento del 118% con respecto al mes de febrero.

El jalón de la hostelería, impulsada por la Semana Santa, ha contribuido a mejorar las cifras de ocupación en el último mes. El sector aportó 80.000 afiliaciones. Además, las contrataciones adelantadas para hacer frente a la pausa vacacional se han traducido en un récord histórico de empleo en el mes de marzo. En términos interanuales, las afiliaciones crecen cerca de un 2,5%, máximo no visto desde octubre de 2024.

El impulso estacional volvió a apuntalar al mercado laboral en España, especialmente en comparación con el mes de febrero. La afiliación a la Seguridad Social, en comparación con el mes de febrero, cuando se crearon 97.000 empleos. La mejora, además, es generalizada por franjas de edad. El empleo juvenil ya supera los tres millones de afiliados —aunque apenas creció en marzo— una cifra que el Ministerio de Economía ha subrayado es un 40% superior a la tasa de afiliados en esta franja de edad en 2018.