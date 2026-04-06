Diagnóstico individualizado
¿Tienes un negocio de hostelería o turismo en Zamora y quieres mejorar tu rentabilidad? Formación gratuita del Ayuntamiento
El curso ayuda a hoteles, restaurantes, agencias y empresas de ocio de la ciudad a mejorar su presencia digital y su rentabilidad
El Ayuntamiento de Zamora, a través de la Concejalía de Turismo, ha puesto en marcha una acción formativa dirigida a empresarios del municipio que pertenezcan al sector hostelero o turístico. Este programa de formación se realiza en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística "Zamora, Paisaje Cultural".
La formación pretende ayudar a hoteles, restaurantes, agencias y empresas de ocio de la ciudad a mejorar su presencia digital y su rentabilidad. El número de plazas es de 30, que se asignarán por orden de inscripción.
El curso es gratuito y para acceder a él el único requisito tener actividad económica en el municipio de Zamora y pertenecer al sector hostelero o turístico. Los inscritos obtendrán un diagnóstico digital individualizado de su negocio para identificar oportunidades de mejora. Además, el curso se acompañará de un plan de acción personalizado para digitalizar la actividad económica. Durante el proceso los participantes contarán con acompañamiento técnico de consultores expertos.
La formación teórica se sumará a talleres prácticos sobre redes sociales, motores de reservas, Gestión de CRM (software para la Gestión de Relaciones con el Cliente) y marketing digital.
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