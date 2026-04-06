El telón del Ramos se abre tras la Semana Santa con esta obra
La televisiva Miriam Díaz-Aroca protagoniza “La casa del mar”
“No es un drama, no es una comedia y no es un thriller. Pero sí es comedia, sí es drama y sí hay thriller”. Con tan contundente afirmación se presenta en Zamora la obra “La casa del mar”, con la que el Teatro Ramos Carrión vuelve a la cartelera cultural tras la Semana Santa.
La historia comienza cuando Aurora recibe una llamada que cambiará todos sus planes de futuro y la lleva a refugiarse en su casa del mar. Allí, conoce a Laia, una joven que también lidia con su propia búsqueda para empezar de cero.
Las dos actrices protagonistas
Zoe Munera y Miriam Díaz-Aroca son las encargadas de ponerles rostros. Escrita por Jordi Lérida y Tonet Ferrer, y dirigida por este último, la obra muestra un viaje que comienza en el dolor y avanza hacia la resiliencia y la esperanza.
Con una puesta en escena original y un texto profundo, “La casa del mar” invita a “reflexionar sobre la salud mental y el poder sanador de los lazos humanos”, destacan desde la dirección.
La función comenzará a las 19.00 horas de este domingo, 12 de abril, y las entradas ya están a la venta por un precio de 20 euros.
Las próximas propuestas del Ramos
También en abril, Zamora recibirá la esperadísima visita del espectáculo “Las guardianas del ritmo. El musical”, basado en la estética y las melodías k-pop, tan demandadas por la juventud de hoy. Está previsto que el domingo 19 de abril se realicen dos pases (a las 13.00 horas y a las 18.00 horas), aunque las entradas para el pase de la tarde están prácticamente agotadas.
Para los amantes del humor, será imprescindible la función del 25 de abril, donde David Domínguez, o lo que es lo mismo “El raro de los 90”, recordará en tono irónico y gamberro las maravillas de aquella época con los mejores textos escritos por él mismo a lo largo de sus quince años de carrera.
La magia también será protagonista en dos fechas, ya que Dakris volverá al liceo el 26 de abril con “Nada es lo que parece”, y el televisivo Jandro lo hará el 23 de mayo.
OBK sube al escenario
Quienes prefieran una buena dosis de música no podrán resistirse a los conciertos de OBK, que pone en escena su Vértigo Tour el 16 de mayo, y del pianista Andrés Barrios, que ofrecerá el concierto “De Barrios a Lorca”, el 14 de junio.
Las localidades para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro (de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas) como en el portal www.teatroramoscarrionzamora.com.
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