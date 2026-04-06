Dos plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela y otra del alfoz de Zamora reciben la declaración de impacto ambiental favorable

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este lunes las declaraciones y el informe de impacto ambiental de tres plantas de producción de hidrógeno verde que se promueven en la provincia de Zamora, todas ellas favorables, por lo que los proyectos siguen adelante en su tramitación.

Dos de ellas se ubicarán en el término municipal Granja de Moreruela y contemplan ambas la producción de hidrógeno verde mediante el uso de agua e instalaciones solares fotovoltaicas y la producción se distribuirá a través de la red gasista de hidrógeno verde que pasará por la provincia de Zamora en la conexión entre Portugal y el resto de Europa a través del hidroducto H2Med.

En el caso de los proyectos de Granja de Moreruela, el agua necesaria se extraerá del acuífero de Villafáfila, un total de 223.920 metros cúbicos de agua, lo que ha generado el rechazo de colectivos vecinales de la zona.

Una de esas plantas electrolizadoras para la producción de hidrógeno verde está promovida por Utu Solar y lleva asociada una planta solar fotovoltaica de autoconsumo de 49,95 megavatios hora. El proyecto ocupará 121,29 hectáreas, de las que cerca de 2,5 se destinan a la planta de hidrógeno y los tanques de almacenamiento. La instalación fotovoltaica incluirá 106.920 módulos y el consumo de agua de la planta ascenderá a 116.911 metros cúbicos al año.

La otra planta de Granja de Moreruela, de similares características, está promovida por Inari Solar, incluirá también una planta fotovoltaica asociada de 49,95 megavatios hora y ocupará en total 115,86 hectáreas, de las que dos se destinan a la electrolizadora y los tanques de almacenamiento de la planta de hidrógeno.

El consumo de agua previsto para el proceso de electrólisis de esta planta es de 117.000 metros cúbicos al año.

Por lo que respecta a la tercera planta, se ha proyectado en el alfoz de Zamora, en concreto en el término municipal de Coreses, a 400 metros del casco urbano. Está promovida por la empresa sevillana Atlántica Sailh2 Tres, la planta se ubicará en una parcela de 2,3 hectáreas y consumirá 52.742 metros cúbicos de agua al año. En el informe de impacto ambiental de esta planta se subraya que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, aunque se establecen una serie de medidas protectoras, según la publicación del Boletín Oficial de Castilla y León.