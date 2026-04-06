"Palabras en la pared": la exposición que transforma la poesía de Ángel Fernández Benéitez en arte visual en Arrecife

"Palabras en la pared" es el nombre de la muestra que acoge la Escuela de Arte Pancho Lasso de Arrecife centrada en la creación poética del zamorano Ángel Fernández Benéitez.

La prepuesta partió del director del centro, el catedrático de Artes Plásticas y Diseño, Manuel Perdomo Aparicio, compañero del poeta zamorano cuando este impartió clases en el archipiélago.

Jóvenes observan los poemas. | CEDIDA

"En una de mis conversaciones con Ángel le dije que íbamos a hacer una exposición de su obra que yo tenía muy clara en mi mente" testimonia Manuel Perdomo, que reconoce que el zamorano se mostró sorprendido por lo infrecuente que es una exposición de poemas.

Inicios

El primer paso para llevar a buen puerto el proyecto correspondía a una selección de poemas no atendiendo a criterio cronológico sino por temáticas entre toda su obra, es decir "buscar poemas relevantes que abordaran temas como la soledad o naufragio..." ejemplifica este docente que para llevarlo a cabo contó ayuda del poeta.

Más artes

Como la exposición iba a efectuarse en una escuela de arte de alguna manera debía de estar presente otra vertiente artística. La aportación de otras artes fue "que artistas y alumnos del centro diseñaran cada uno la primera letra del poema como una letra capitular. Le aporté a cada autor el poema que le había tocado, tenía que leerlo y enriquecerlo" precisa Manuel Perdomo Aparicio.

Una de las letras capiturales diseñadas. / Cedida

Posteriormente el poeta locutó los poemas seleccionados y remitió los audios. La voz de Ángel Fernández Benéitez finalmente la acompañaron con músicas de distintos autores seleccionadas por el profesor de Audiovisuales del centro.

Resultado

El resultado final corresponde a un total de 16 paneles, aunque se quedan fuera más por razones de espacio, donde junto con los poemas aparece un código QR que permite acceder al audio con el poeta declamando los versos, la presentación de un profesor de lengua, Alberto Perdomo de la Hoz, quien realizó la presentación de la obra del zamorano a través de un poema. Además aparece una elegía dedicada a Félix Hormiga y la capitular la realizó hijo el autor.

Una poesía, a priori inamovible, que se torna en una poesía visual, una iniciativa que puede repetir en otros lugares, quizá en Zamora, para dar conocer la poesía de Ángel Fernández Benéitez.