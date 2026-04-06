Una nueva exposición para concienciar sobre la realidad trans
El centro sociocultural Peromato inaugura la muestra el próximo 16 de abril
Comisiones Obreras Castilla y León, a través de su Secretaría de Servicios Jurídicos y Políticas LGBTIQA+, presenta junto a la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA)- Sylvia Rivera, la exposición “NuesTRANS vidas importan”.
La entrada es gratuita y se podrá ver en el centro sociocultural Peromato, entre el 16 de abril y 13 de mayo.
Ilustraciones en clave positiva
Se trata de una serie de quince ilustraciones cuyo objetivo es ofrecer vivencias de distintas personas del colectivo trans en clave positiva, “con el fin de deconstruir tópicos y borrar prejuicios asociados al mismo”, destacan desde la organización.
La muestra incluye un código QR, a través del cual se obtiene más información por medio de vídeos narrados en primera persona, realizados por el ilustrador y diseñador gráfico Izhan Alcántara.
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