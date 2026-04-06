Música y libros: el programa del Club LA OPINIÓN para el mes de abril

Un concierto y dos presentaciones literarias son las actividades previstas para este mes por el CLUB LA OPINION-EL CORREO DE ZAMORA, el foro cultural del periódico que pilota Carmen Ferreras.

Este mismo miércoles (Teatro Ramos Carrión, 19.00 horas) la Unidad de Música de la Academia Básica del Aire y del Espacio de León protagonizará un concierto de música militar solidario con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que a principios del año 2023, cumplieron medio siglo de presencia en la ciudad. Llegaron para hacerse cargo de la residencia de mayores Reina de la Paz, consolidando así su labor asistencial en la capital zamorana desde 1972.

Organizado en colaboración con la Subdelegación de Defensa de Zamora, las entradas (dos por persona) se pueden retirar en el Centro Social de Caja Rural de Condes de Alba y Aliste, el Teatro Ramos Carrión o el Conservatorio de Música.

"Amores diferentes", de Tere Guerra

El jueves el Club vuelve al Colegio Universitario, donde a las 20.00 horas Tere Guerra Pino, escritora con parálisis cerebral, presenta su libro "Amores diferentes", con el editor, Ramón Carnero y el párroco de Bermillo Juan José Carbajo.

La obra, editada por la Fundación UEMC, reúne relatos protagonizados por personas con diversidad funcional, abordando el amor, la libertad y la dignidad como hilo conductor. Un libro sobre el amor, la dignidad y la libertad que nos invita a mirar la diversidad con otros ojos. Nacida en Sogo de Sayago, Tere Guerra Pino utiliza la escritura como herramienta de superación.

Tere Guerra Pino. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Su parálisis cerebral afecta al movimiento y a la comunicación oral, pero no limita su creatividad ni capacidad intelectual.

Además, la autora presenta un gran repertorio de libros a sus espaldas como Al otro lado de la ventana (2004), La ironía de la libertad: reflexiones en torno a una silla de ruedas (2005), Más allá del físico (2018), Al amor de la lumbre (2021) y el reciente Amores diferentes (2025). En todas sus obras, aborda la experiencia de vivir con parálisis cerebral, la lucha por la independencia personal y ofrece una mirada crítica y humana sobre la sociedad.

"Pequeña historia de la antigua Roma", de Emilio del Río

Y el jueves 16 (Colegio Universitario, 20.00 horas), visita el CLUB LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA Emilio del Río para presentar su libro "Pequeña historia de la antigua Roma", acompañado por Manu Mostaza, politólogo y colaborador del periódico.

Del Río invita al lector a sumergirse en la antigua Roma, la ciudad que llegó a convertirse en el mayor imperio de la Antigüedad y en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Lo hace a través de un libro apto para todas las edades, que narra esta densa historia de manera amena e ilustrada.

Desde la fundación de la Ciudad Eterna hasta la época de los grandes emperadores y el ocaso del Imperio, entre intrigas, batallas, conquistas y algún que otro chisme, este libro descubrirá al lector cosas increíbles sobre esta civilización.

En la obra se pueden encontrar desde lecciones de estrategia y liderazgo que siguen siendo actuales, al origen de muchas expresiones, pasando por episodios humanos alejados de la grandilocuencia del imperio.

Emilio del Río / ALBA PRIETO / LZA

Emilio del Río Sanz nació en Logroño. Es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid (por su tesis doctoral obtuvo el Premio Nacional de Estudios Clásicos en 1994) y profesor en la Universidad Complutense.

Autor de numerosas publicaciones de investigación —en especial sobre comunicación y oratoria clásicas— y director de tesis doctorales, ha realizado estancias de investigación en universidades extranjeras.

En 2019 el Gobierno de España le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio «por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación». Su mujer dijo que ya era hora de que reconocieran que es una cruz.

Desde 2012 se encarga, con enorme éxito de audiencia, de la sección de latín y cultura clásica «Verba Volant» en el programa No es un día cualquiera, de Radio Nacional, dirigido y presentado por Pepa Fernández. Es el autor del podcast Locos por los clásicos, uno de los más populares de RNE.

Por su labor de difusión y promoción de la cultura clásica ha recibido los Premios Nacionales de la Sociedad Española de Estudios Latinos en 2011 y de la Sociedad Española de Estudios Clásicos en 2015.

Es autor de Latín Lovers (2019), Calamares a la romana (2020), Locos por los clásicos (2022) y Pequeña historia de la mitología clásica (2023) y Carpe diem (2025) libros que han tenido una extraordinaria acogida y con los que ha recorrido más de cien ciudades (y pueblos) de Hispania en una nueva misión pedagógica a favor de las humanidades clásicas.