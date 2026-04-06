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Mario Vaquerizo participará en la gala Talento Emprende de Zamora

La Diputación de Zamora organiza la séptima de los premios a las mejores iniciativas innovadoras

Mario Vaquerizo.

Mario Vaquerizo. / Archivo

Leticia Galende

Todo listo para la Gala Talento 2026, que cumplirá su séptimo encuentro en Zamora premiando las tres mejores iniciativas innovadoras con una importante dotación económica, a cargo de la Fundación Caja Rural de Zamora. Evento promovido por la Diputación Provincial de Zamora en el que participarán empresarios de referencia provincial en diversas mesas redondas, contando además con la presencia del polifacético Mario Vaquerizo.

La cita será el próximo martes 14 de abril, en el Teatro Ramos Carrión de la capital, con la apertura de puertas al público partir de las 17.30 horas. El acto se iniciará a las 18.00 horas con la actuación de la Escuela de Baile Escena, que también será la encargada de la clausura.

La gala de la séptima edición de los Premios Talento Emprende Zamora 2026 estará conducida por los periodistas zamoranos Carmen Ferreras y Óscar González, que presentarán y moderarán diferentes mesas redondas integradas por profesionales destacados de la provincia, donde se compartirán sus experiencias y aprendizajes clave como ejemplos de emprendimiento.

Posteriormente, será el turno de Mario Vaquerizo, artista polifacético que ha destacado como cantante y mánager, entre otros, y quien deleitará al público asistente con una trayectoria marcada por el esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad, la energía y la creatividad, reinventándose en cada etapa y convirtiéndose en una inspiración para esta cita.

Zamora. VI Premios Talento

Ganadores de la pasada edición de los Premios Talento de Zamora. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Durante el desarrollo de la gala, se premiarán los mejores proyectos presentados, en los que se valorarán criterios como la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías y la creación de empleo y su impacto en la provincia, entre otros.

Dichas ideas de negocio optarán a tres premios de una importante dotación económica, financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora, y contarán con el acompañamiento de ‘business angels’, con el fin de que la entidad bancaria pueda apoyar estos proyectos emprendedores e impulsar su innovación, viabilidad y sostenibilidad.

Premios a las mejores iniciativas emprendedoras

La Gala Talento 2026 premiará en esta séptima edición los mejores proyectos presentados que destaquen por contribuir a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales del territorio.

El primer premio irá destinado a la mejor idea de negocio en contextos educativos, con un montante de 1.500 euros y siendo otorgado por el jurado evaluador.

El segundo, también dotado con 1.500 euros y otorgado por el jurado, será para la mejor idea de negocio en otros contextos.

Y el tercero premio, con una cuantía de 1.000 euros para el ganador, será elegido por votación popular entre los asistentes inscritos.

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La Diputación Provincial de Zamora destaca con este certamen el talento y espíritu innovador zamorano, que favorece el desarrollo económico y social del territorio.

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