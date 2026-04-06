Marco Rodríguez, CEO de Quesos El Pastor: «Aprovechamos recursos cercanos para la producción»

La empresa quesera de Santa Cristina de la Polvorosa mostrará a los jóvenes las oportunidades de futuro de la industria agroalimentaria en un evento organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, con el patrocinio de Diputación, Freigel, Caja Rural, la USAL_y el propio Quesos El Pastor.

¿Qué peso tiene una empresa como Quesos El Pastor en una provincia como Zamora?

Quesos El Pastor tiene un peso muy importante en la provincia de Zamora y se ha consolidado como una de sus principales industrias agroalimentarias. Esta trascendencia económica se refleja en los datos del ejercicio 2025, con cifras entre las empresas más grandes de la zona: facturación de 179 millones de euros; empleo directo para unas 500 personas; además de sostener actividad indirecta a través de su colaboración con cientos de ganaderos locales. La compañía produce más de 19 millones de kilos de queso al año y exporta sus productos a 89 países, lo que refuerza su papel como motor económico no solo a nivel regional, sino también internacional. En conjunto, su volumen de negocio, capacidad productiva y generación de empleo hacen que Quesos El Pastor tenga un papel clave en la economía de Zamora, especialmente en el medio rural.

¿Es una buena alternativa para la economía de una zona aprovechar los recursos más cercanos para crear un producto de calidad, como es el caso de su empresa?

Quesos El Pastor aprovecha de forma muy directa los recursos cercanos para su producción, lo que le permite mantener una fuerte vinculación con su entorno más próximo e intentar, a su vez, ser competitivos en los costes. Al utilizar leche procedente, principalmente, de ganaderías locales, tanto de oveja como de vaca y cabra, trabajando con cientos de productores de la zona, se reducen los costes de transporte, se garantiza la frescura de la materia prima y se apoya al sector primario zamorano. Además, su ubicación en un territorio con gran tradición ganadera facilita un suministro estable y de calidad.

Los retos de las pequeñas provincias

¿Qué retos existen para una empresa que se asienta en una provincia pequeña como Zamora?

Quesos El Pastor, a pesar de su dimensión y éxito internacional, se enfrenta también a los desafíos de estar ubicada en una provincia poco poblada como Zamora. Uno de los principales retos es la despoblación rural, que dificulta encontrar mano de obra suficiente y cualificada, especialmente para trabajos industriales o técnicos. A esto se suma el envejecimiento de la población, que reduce el relevo generacional tanto en la propia empresa como en las ganaderías que suministran leche.

¿Las instituciones tienen que apoyar a las empresas que apuestan por asentarse en la tierra? ¿Con qué medidas?

Sí, tiene sentido que las instituciones apoyen a empresas como Quesos El Pastor que ejercen de «efecto tractor», especialmente en territorios como Zamora, donde la actividad económica es más limitada.Estas empresas impulsan el crecimiento, la innovación y el empleo en toda la cadena de valor, arrastrando a pymes y proveedores. Además, ayudan a fijar población en el medio rural y sostienen sectores como la ganadería. Por último, contribuyen a equilibrar el desarrollo entre zonas urbanas y rurales. Sin apoyo institucional, competir desde una provincia pequeña, con más costes logísticos y menos recursos, resulta más difícil. En definitiva, el apoyo público es positivo si se orienta a fortalecer el tejido económico rural sin generar dependencia, ayudando a que las empresas sean competitivas a largo plazo.

Una oportunidad para los jóvenes

¿Cómo pueden los jóvenes ver en Zamora una tierra atractiva para quedarse a desarrollar su proyecto personal y profesional

Para que los jóvenes vean una tierra como Zamora como un lugar atractivo donde desarrollar su proyecto personal y profesional, es clave combinar oportunidades reales con calidad de vida. Por un lado, el acceso a empleo es fundamental. Empresas como Quesos El Pastor demuestran que se puede trabajar en sectores de presente y futuro sin salir del entorno rural. Fomentar más iniciativas empresariales, el emprendimiento y el teletrabajo puede ampliar mucho las opciones laborales. También es importante mejorar la formación y la conexión con el mercado laboral, ofreciendo programas adaptados a las necesidades reales de las empresas de la zona. A esto se suma la necesidad de buenas infraestructuras, especialmente internet de calidad y transporte, que permitan vivir en Zamora sin sentirse aislado. Además, Zamora puede resultar muy atractiva por su calidad de vida: menor coste de vivienda, menos estrés, entorno natural, mayor cercanía social y más facilidad para conciliar la vida familiar. Si estos aspectos se combinan con oportunidades profesionales, muchos jóvenes pueden valorarlo muy positivamente. Es necesario cambiar la percepción limitante: no es positivo ver estas zonas como lugares con pocas oportunidades, sino como espacios donde es posible emprender, innovar y tener un estilo de vida satisfactorio. La clave está en unir empleo, servicios y calidad de vida para que quedarse o volver a Zamora sea una opción real y atractiva.

¿Qué les va a transmitir a los jóvenes en la jornada «La Zamora que funciona», en la que participa?

Me gustaría transmitir varias ideas clave sobre oportunidades profesionales y desarrollo en la provincia. Quiero demostrar que es posible desarrollar una carrera sólida en el sector agroalimentario sin salir del entorno rural, combinando tradición y tecnología. También quiero destacar la importancia del emprendimiento y la innovación, mostrando cómo una empresa local puede crecer, exportar y competir internacionalmente. Y todo esto sin olvidar el compromiso con el territorio, explicando cómo la colaboración con ganaderos y proveedores locales genera empleo y sostiene la economía de la región. Por último, deseo inspirar a los jóvenes a valorar la provincia como un lugar con oportunidades reales, fomentando su vocación en áreas técnicas, industriales, comerciales y de gestión, y demostrando que quedarse o volver a Zamora constituye un proyecto viable y enriquecedor.

Puertas abiertas en Quesos El Pastor

¿Qué oportunidades concretas en Quesos El Pastor pueden ofrecer a los jóvenes? ¿Qué perfiles son los que más demanda esta empresa?

Quesos El Pastor ofrece a las jóvenes oportunidades de empleo y desarrollo profesional en una industria moderna, incluso en un entorno rural. La empresa permite acceder a trabajos estables y experiencia internacional, con posibilidad de crecimiento dentro de la compañía. Los perfiles más demandados incluyen puestos de operarios de producción, técnicos de calidad y laboratorio, ingenieros o técnicos industriales y comerciales, así comopersonal de administración y gestión. Además de empleo, la empresa brinda formación práctica e innovación en el sector agroalimentario, lo que facilita a los jóvenes desarrollar su carrera sin salir de la provincia.

¿Qué le parece que puedan aportar eventos como «La Zamora que funciona»?

Programas como «La Zamora que funciona» pueden aportar mucho a los jóvenes de la provincia. Sirven para visibilizar oportunidades locales reales, mostrando empresas y proyectos que funcionan bien en Zamora, lo que ayuda a cambiar la percepción de que en la zona no hay futuro profesional. También permiten conectar a los jóvenes con empresas y emprendedores, facilitando aprendizajes y ejemplos de éxito que inspiran a desarrollar proyectos propios. Además, fomentan la cultura emprendedora y la innovación, mostrando sectores diversos y la importancia de adaptarse a los cambios económicos. Este tipo de programas aporta información, inspiración y redes de contactos, ayudando a los jóvenes a ver que pueden crecer personal y profesionalmente dentro de Zamora.