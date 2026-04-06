Luz verde a tres proyectos de almacenamiento energético en baterías en Zamora: más de 120 megavatios de potencia instalada
Las instalaciones que han superado el informe de impacto ambiental se ubican las tres en Valcabado y a ellas irá asociada una línea de evacuación energética conjunta
Tres proyectos de almacenamiento energético mediante baterías impulsados en el alfoz de Zamora conllevarán la instalación de más de 120 megavatios de potencia energética. Este tipo de instalaciones, en auge en los últimos tiempos, consisten básicamente en contar con contenedores de baterías que permitan almacenar la energía para que pueda utilizarse en los momentos en los que exista una mayor demanda.
Las tres iniciativas se han promovido en el término municipal de Valcabado y junto a ellas se ha diseñado una línea de evacuación energética conjunta. Esos proyectos acaban de superar el impacto ambiental, según ha informado publicada por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Zamora en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este lunes.
El primero de los proyectos de los que se ha dictado el informe de impacto ambiental es el denominado "Bess Zamora 220" y, según figura en el Bocyl, el sistema de almacenamiento en baterías proyectado tiene 43,9 megavatios de potencia instalada, 35 megavatios de capacidad de acceso otorgada y 150 megavatios hora de almacenamiento equivalente a cuatro horas de descarga. La instalación estará formada por una treintena de contenedores de baterías, diez sistemas de conversión de potencia y cinco transformadores y ocupará 3.840 metros cuadrados.
El segundo de esos proyectos que han recibido el informe favorable de impacto ambiental es el de "Bess Valderica", que incluye 42 megavatios de potencia instalada, 35 de capacidad de acceso otorgada y 192 megavatios hora de capacidad de almacenamiento equivalente a cuatro horas de descarga. En este caso, la instalación ocupa 7.100 metros cuadrados y suma cuarenta contenedores de baterías y diez estaciones de control de potencia.
En tercer lugar, el proyecto "Almacenamiento Valcabadino" contará con 35 megavatios de potencia instalada y 140 megavatios hora de capacidad de almacenamiento. En este caso, los 28 los contenedores a instalar y siete los centros inversores.
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