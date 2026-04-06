Giro meteorológico brusco en Zamora: alerta amarilla por este motivo

Tras una Semana Santa histórica de ambiente primaveral, sol y temperaturas más que agradables, la meteorología tiene reservado un cambio brusco para Zamora. A pesar de que este lunes la semana ha arrancado con temperaturas al alza con hasta 28 grados en las horas centrales del día, el tiempo dará un giro a partir del martes con la llegada de lluvias y tormentas que marcarán la segunda mitad de la semana.

Será este martes cuando comience el cambio: aumentará la nubosidad y aparecerán las primeras lluvias, que serán más intensas por la tarde, con probabilidad de precipitación que llegará al 100% en algunos momentos. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas.

El tiempo en Zamora durante las próximas jornadas. / Aemet

Tras un martes y miércoles pasado por agua, el viernes el tiempo tenderá a estabilizarse, con intervalos de nubes y claros y temperaturas que volverán a subir ligeramente. No obstante, el fin de semana podría traer de nuevo chubascos, especialmente el sábado y el domingo.

La caída más fuerte de grados se experimentará el domingo, con máximas de 9 grados.