Giro meteorológico brusco en Zamora: alerta amarilla por este motivo
La caída más fuerte de grados esta semana se experimentará el domingo, con máximas de 9
Tras una Semana Santa histórica de ambiente primaveral, sol y temperaturas más que agradables, la meteorología tiene reservado un cambio brusco para Zamora. A pesar de que este lunes la semana ha arrancado con temperaturas al alza con hasta 28 grados en las horas centrales del día, el tiempo dará un giro a partir del martes con la llegada de lluvias y tormentas que marcarán la segunda mitad de la semana.
Será este martes cuando comience el cambio: aumentará la nubosidad y aparecerán las primeras lluvias, que serán más intensas por la tarde, con probabilidad de precipitación que llegará al 100% en algunos momentos. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas.
Tras un martes y miércoles pasado por agua, el viernes el tiempo tenderá a estabilizarse, con intervalos de nubes y claros y temperaturas que volverán a subir ligeramente. No obstante, el fin de semana podría traer de nuevo chubascos, especialmente el sábado y el domingo.
La caída más fuerte de grados se experimentará el domingo, con máximas de 9 grados.
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