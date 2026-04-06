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Giro meteorológico brusco en Zamora: alerta amarilla por este motivo

La caída más fuerte de grados esta semana se experimentará el domingo, con máximas de 9

Una persona con un paraguas.

Una persona con un paraguas. / A. G.

Abril Oliva

Tras una Semana Santa histórica de ambiente primaveral, sol y temperaturas más que agradables, la meteorología tiene reservado un cambio brusco para Zamora. A pesar de que este lunes la semana ha arrancado con temperaturas al alza con hasta 28 grados en las horas centrales del día, el tiempo dará un giro a partir del martes con la llegada de lluvias y tormentas que marcarán la segunda mitad de la semana.

Será este martes cuando comience el cambio: aumentará la nubosidad y aparecerán las primeras lluvias, que serán más intensas por la tarde, con probabilidad de precipitación que llegará al 100% en algunos momentos. Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por tormentas.

El tiempo en Zamora durante las próximas jornadas.

El tiempo en Zamora durante las próximas jornadas. / Aemet

Tras un martes y miércoles pasado por agua, el viernes el tiempo tenderá a estabilizarse, con intervalos de nubes y claros y temperaturas que volverán a subir ligeramente. No obstante, el fin de semana podría traer de nuevo chubascos, especialmente el sábado y el domingo.

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La caída más fuerte de grados se experimentará el domingo, con máximas de 9 grados.

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