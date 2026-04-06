La gala de la Escuela Superior de Danza, el 16 de abril en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

La gala de la danza a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), todo un «clásico» que ya alcanza su cuarta edición, vuelve a las tablas del Teatro Ramos Carrión de la capital el próximo 16 de abril a las 20.30. La Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural colaboran en esta iniciativa cultural y solidaria que incluirá espectáculos de danza clásica y danza española a cargo de alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León. Las entradas tienen un precio de 10 euros. El dinero recaudado se destinará íntegramente a los pacientes oncológicos de la asociación, al igual que el recogido a través de la Fila 0 que se habilitará con tal fin en el número de cuenta ES2730850055731402817116.

Los detalles de la actividad han sido presentados esta mañana en la sala de prensa de la Diputación de Zamora por el vicepresidente segundo de la Diputación de Zamora y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio, y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, María Inmaculada Hernández Pérez. También han asistido Noemí García Encinas, miembro del Departamento de Producción de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, y Laura Huertos Pérez, representante de la Fundación Caja Rural de Zamora.

Ramiro Silva invitó a los zamoranos a asistir a la gala 'La danza es vida' para disfrutar del trabajo de los alumnos de 5º y 6º de la Escuela y, al mismo tiempo, colaborar con los fines de la Asociación Española contra el Cáncer en favor de los enfermos oncológicos. «La gala se viene consolidando como un evento más de los que desarrolla, año tras año, la Asociación Española contra el Cáncer. Como no podía ser de otro modo, la Diputación colabora con esta labor impagable que desarrolla la asociación en beneficio de todas esas personas que necesitan de esos tratamientos y de esas ayudas que les presta la propia asociación», explicó el responsable de Política Social y Familia de la institución provincial.

En la misma línea, Laura Huertos destacó la labor de la AECC, «por seguir cuidando de los zamoranos a través de los proyectos que lleváis a cabo». También puso en valor la calidad del espectáculo de «primer nivel» que van a poner en escena los alumnos de los últimos cursos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León, «siempre gracias al trabajo y al esfuerzo que se realiza desde la escuela».

Por su parte, María Inmaculada Hernández Pérez también agradeció el trabajo de la escuela y la colaboración una vez más de la Diputación de Zamora y la Fundación Caja Rural, que se suman al apoyo de entidades privadas y la Junta de Castilla y León y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León (Fuescyl). Asimismo, recordó que las entradas estarán disponibles en la caseta de la AECC en la plaza de Santa Clara y en la sede de la asociación en Zamora (Avenida de Portugal 40-42).

Por supuesto agradeció la «ilusión y las ganas» de los alumnos que colaboran en este evento que «nos evade y que consigue que, durante una hora u hora y media, estemos pensando en otras cosas y viviendo algo hecho con talento y sensibilidad, la sensibilidad que también tienen los pacientes, los voluntarios y los trabajadores de la AECC».

En la gala participarán 14 alumnos de la Especialidad de Danza Clásica y 18 de Danza Española. Como curiosidad, tres de ellas proceden de la provincia de Zamora: Isabela Romano, Lucía Martínez y Alexia García. El repertorio estará integrado por Umbral, coreografía de Juanjo Arqués y Mediterránea, de Alejandro Molinero, respectivamente de danza clásica y española y, en la segunda parte, SilentScreaM, de Aleix Mañé y Ritos del Alba, de Manuel Segovia, igualmente de ambos estilos.

Noemí García destacó la calidad y prestigio de los coreógrafos, «todos ellos de primer nivel», ya que los profesores de la escuela cuidan mucho el trabajo que se hace a diario y que los autores sean conocidos a nivel nacional. También hizo hincapié en la oportunidad que supone la gala para disfrutar del trabajo de los alumnos de la escuela que «formarán parte de las canteras de los mejores ballets nacionales e internacionales», con presencia en el Ballet Nacional de España, el Ballet Flamenco de Andalucía, San Francisco Ballet o el Ballet de Brno, entre otros.