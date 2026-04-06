El Centro de las Ciudades Medievales de Zamora se transformará en un museo interactivo

El Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales de Zamora encara una futura reforma para transformarse en "Espacio Interpretativo Interactivo Ciudad Medieval". El objetivo es reactivar y adaptar un espacio en desuso mejorando su funcionalidad y confort, dotándolo de equipamiento digital para la interpretación del patrimonio medieval. El Ayuntamiento de Zamora ha presupuestado en 58.948 euros (impuestos incluidos) las obras del proyecto redactado por el arquitecto técnico Francisco D. Fuentes Vicario.

La actuación prevé dotar al destino de un entorno digitalizado y multimedia que funcione como museo abierto, gestionado de manera integral por lo que incluirá el espacio interior y el exterior del entorno comprendido ente el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales, las Aceñas de Olivares y el Castillo de Zamora y sus jardines. El contrato está financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), mediante los Fondos Europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Zamora Paisaje Cultural".

Vista exterior del Centro de interpretación de las Ciudades Medievales. | CEDIDA

El edificio, situado en la Cuesta del Pizarro de Zamora con acceso alternativo por la calle Conejo, fue inaugurado en 2008 siendo concebido como espacio de divulgación y reflexión sobre la formación y la vida urbana en la Edad Media.

El centro dispone de dos plantas expositivas y un mirador sobre el río Duero, integrando su contenido con el entorno natural y patrimonial de la ciudad. El edificio está dotado, en el interior, de un itinerario accesible entre todas sus plantas, mediante un ascensor, desde su acceso por la Cuesta del Pizarro, que pasará a ser la planta primera tras adaptar la entrada al recinto por la calle Conejo, de modo que el actual semisótano pasará a ser la planta cero, donde comenzará el recorrido de la exposición, e irá avanzando en el contenido de manera ordenada al ir subiendo pisos.

Los trabajos abarcan el total del edificio de tres plantas con una superficie construida aproximada de 350 metros cuadrados. La intervención pretende, por tanto, adecuar el orden del recorrido como la nueva exposición en el espacio interior del Centro de Interpretación, sin introducir modificaciones significativas en la distribución actual.

En la planta baja, los usuarios serán recibidos en la recepción e invitados a realizar el recorrido hacia la Sala Turística, donde habrá contenidos promocionales de interés turístico de la ciudad y un taquillero para que puedan depositar abrigos, bolsos o mochilas. Este espacio servirá también como sala de espera, para controlar la entrada de usuarios hacia la Sala Virtual y evitar aglomeraciones.

Sala de la segunda planta del Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales / Cedida

En cuanto a la planta primera, el proyecto plantea despejar y dejar abierto el espacio para convertirlo en una sala de exposición versátil en la que se creará una exposición histórica.

En la segunda planta se diseñarán dos espacios principales. El primero de ellos será una sala inmersiva con proyecciones de vídeo en tres paredes donde los usuarios podrán tener una experiencia final de su recorrido por el espacio. La otra zona se configurará como un "chill out" con mesas, sillas y puffs para que los visitantes descansen, carguen sus dispositivos y disfruten de las vistas hacia el Duero.

Trabajos que buscan modernizar las instalaciones y ofrecer una experiencia inmersiva acorde con las nuevas demandas culturales y tecnológicas.

El plazo de ejecución de las obras es de dos meses tras la formalización del contrato prevista para finales del mes de abril.