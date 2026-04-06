El catedrático zamorano José Manuel Losada lidera un proyecto sobre la representación de los mitos

"Los mitos siguen estando muy presentes en la literatura, la música, la escultura, la pintura, la danza, la ópera e incluso los grafitis", asegura el zamorano José Manuel Losada, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, quien vuelve a estar al frente de un estudio donde los mitos son el eje principal. Se trata de su sexto proyecto de investigación, titulado Andrómeda. "Lo que queremos es ver cómo representamos hoy los mitos para comprender mejor nuestra sociedad actual y, al revés, a través de cómo se interpretan y se representan los mitos, ver cómo se escribieron y cómo podemos interpretarlos mejor a la luz de nuestra sociedad", resume el vicedecano de Investigación y Doctorado de la universidad madrileña.

El proyecto Andrómeda persigue analizar y comprender las representaciones contemporáneas de los mitos antiguos, medievales y modernos en Madrid, España, Europa e Iberoamérica, a través de la investigación de la recepción de la mitología en la sociedad contemporánea. Para ello, se les ha concedido un presupuesto de 342.000 euros para un equipo conformado por 65 investigadores, divididos en nueve grupos de cinco universidades: Complutense, Alcalá de Henares, Autónoma, Francisco de Vitoria y Villanueva. Todo ello, coordinado por José Manuel Losada, dentro del grupo ACIS de Investigación de Mitocrítica de la Universidad Complutense. Han programado más de cien actividades que van desde seminarios hasta paseos mitológicos, talleres de creación o exposiciones artísticas. Cumplido ya el primer año en marcha, la experiencia es más que satisfactoria.

José Manuel Losada (derecha) en la Universidad Panamericana. / Cedida

Para analizar cómo los mitos reflejan la identidad y cultura de la sociedad actual, los investigadores se han marcado tres objetivos que abarcan áreas diferentes de investigación. Primero, centrarse en el análisis de los mitos en sus estructuras básicas, incluyendo sus elementos imaginarios, conceptuales o lingüísticos. El siguiente se centra en el estudio de la adaptación de estos mitos en diferentes contextos, tanto lugares como momentos históricos. Por último, está el estudio de su impacto social, es decir, de qué manera los mitos permiten comprender la sociedad contemporánea y analizar su función cultural y social en expresiones artísticas como la literatura, la música y las artes visuales.

Entre los mitos que entran en este estudio tienen cabida desde el Santo Grial hasta don Juan Tenorio, Drácula, el hada Melusina o incluso el Zangarrón de Montamarta. "Lo hacemos desde un enfoque marcadamente español, por lo que entra también la mitología de folclore popular. Son tradiciones que todavía se respetan y se canalizan, por ejemplo, a través de la indumentaria. Y también comprobamos cómo se dan, de manera más somera, en el resto de Europa e Iberoamérica, que es una zona a la que dedicamos especial atención", apunta el zamorano. De hecho, Puerto Rico, México, Brasil o Argentina suelen ser destinos donde el investigador participa en diferentes foros y congresos. "Tenemos muchas raíces comunes", asegura.

Presentación oficial del proyecto Andrómeda. / Cedida

Buen ejemplo de ello son los países que ya ha recorrido Losada en el primer año de puesta en marcha de esta iniciativa, con su participación en el Congreso Internacional de Cine, Literatura y Cultura, invitado por la Universidad de Hawai, hasta las ponencias impartidas en el VII Simposio Internacional "Mito, conocimiento y acción: el Paraíso perdido", organizado por la Universidad de Aguascalientes o la conferencia "El mito eterno: razones de su supervivencia y su desmitificación" en la Universidad Panamericana, ambas en México.

Lo que destaca el zamorano de este proyecto es que el estudio ayudará a transferir todo el conocimiento a la sociedad en general. "De hecho, ese fue uno de los puntos fundamentales por los que la Comunidad de Madrid nos concedió la subvención", explica el coordinador de esta propuesta. "Se presentaron más de sesenta candidaturas y la nuestra gustó por nuestro talante social, ya que el proyecto incluye desde trabajos con estudiantes de instituto hasta actividades con desempleados o personas con discapacidad", pone como ejemplos. "Lo que hemos querido es salir de la universidad, porque ya pasamos demasiado tiempo allí", bromea, enumerando actividades como seminarios, jornadas de trabajo, exposiciones o talleres, además de publicaciones científicas y monografías.

Este es el quinto proyecto de mitología que dirige el zamorano y solo espera que tenga la misma repercusión que trabajos anteriores, en los que han pasado cerca de dos mil personas de más de cincuenta países para participar en los congresos organizados, lo que demuestra el interés mundial sobre el mito. Un éxito que se contabilizará en diciembre de 2027, cuando finalice Andrómeda. "El proyecto aspira a consolidarse como referente en el estudio de los mitos y sus representaciones, con el fin de promover la formación de nuevos investigadores y la creación de un patrimonio mitológico accesible para el público", concluye Losada.