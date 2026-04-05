Narciso Prieto Martín, director de Comunicación de Caja Rural de Zamora: «No somos solo una entidad financiera, sino un actor comprometido con el territorio»

Caja Rural de Zamora vuelve a apoyar este evento organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, con el patrocinio, además, de Diputación Provincial, Freigel, Quesos El Pastor y la Universidad de Salamanca, junto con la colaboración de Veolia en esta edición, que se celebra el próximo 8 de abril.

¿Qué ventajas tiene desarrollar la vida profesional y personal en Zamora para los jóvenes?

Zamora ofrece un equilibrio cada vez más valorado por los jóvenes: calidad de vida, cercanía y un coste de vida más accesible que en grandes ciudades. Es una provincia donde se puede desarrollar una carrera profesional sólida sin renunciar al bienestar personal. Además, hoy en día la digitalización ha reducido muchas barreras, permitiendo trabajar y emprender desde entornos más tranquilos. Aquí es más fácil acceder a vivienda, conciliar y construir un proyecto de vida estable.

¿En qué medida puede Caja Rural ayudar a que los jóvenes se asienten en la provincia?

Caja Rural de Zamora juega un papel clave en este sentido. No somos solo una entidad financiera, sino un actor comprometido con el desarrollo del territorio. Somos una cooperativa de crédito con más de un siglo de historia, profundamente arraigada en la provincia, y eso marca nuestra forma de actuar. Facilitamos el acceso a financiación para vivienda, apoyamos el emprendimiento juvenil y promovemos oportunidades laborales. Además, al ser una cooperativa, reinvertimos nuestros beneficios en el territorio, lo que contribuye directamente a generar actividad económica y fijar población. Nuestro objetivo es acompañar a los jóvenes en todas las etapas de su vida, desde sus primeros proyectos hasta su consolidación personal y profesional.

¿Y a las empresas que están asentadas en esta tierra?

Somos un aliado estratégico para las empresas zamoranas. Acompañamos a las empresas en todas las fases de su desarrollo: desde la puesta en marcha hastasu expansión. Trabajamosespecialmente con pymes, autónomos y el sector primario, que es fundamental en nuestra provincia. También apoyamos la modernización y digitalización de los negocios, porque entendemos que el futuro pasa por la innovación. Además, ofrecemos un asesoramiento cercano y personalizado, adaptándonos a las necesidades concretas de cada proyecto. Nuestra presencia en el territorio nos permite conocer de primera mano la realidad de cada empresa y responder con agilidad. También colaboramos con iniciativas que fomentan el emprendimiento, la formación y la competitividad empresarial, porque creemos que el crecimiento de las empresas locales es esencial para el desarrollo de Zamora. Fortalecer el tejido empresarial local es clave para generar empleo estable y oportunidades, especialmente para los jóvenes, y contribuir así al crecimiento económico y social de la provincia.

Perfiles jóvenes

¿Qué perfiles busca una entidad como Caja Rural para atraer a los jóvenes?

Buscamos perfiles diversos, pero con una base común: formación, actitud proactiva y compromiso con el territorio. El sector financiero está en constante transformación, por lo que necesitamos personas con capacidad de adaptación, mentalidad abierta y ganas de aprender. Más allá de la formación, valoramos mucho la implicación y la vocación de servicio.

¿Qué tipo de jóvenes son los que entran a formar parte de Caja Rural?

Se incorporan jóvenes con titulación, ganas de trabajar, aprender y crecer profesionalmente. Son personas comprometidas, responsables y con actitud positiva, que buscan desarrollar su carrera en un entorno cercano. También destacan por su capacidad de adaptación, su disposición para trabajar en equipo y su interés por ofrecer un buen servicio. En general, son jóvenes con iniciativa y con ilusión por formar parte de un proyecto estable.

¿Qué posibilidades de promoción hay una vez que se ingresa en Caja Rural?

Las posibilidades de crecimiento son reales. Apostamos firmemente por la promoción interna y el desarrollo del talento. Contamos con planes de formación continua y de carrera profesional que permiten a los empleados evolucionar dentro de la entidad. De hecho, muchos de nuestros directivos han comenzado desde puestos base, lo que demuestra que existe un recorrido profesional claro dentro de la organización.

Una apuesta por el mundo rural

El asentamiento de población no solo es importante en la capital, también en los pueblos. ¿Cómo está implantada ahí Caja Rural y qué significa para sus habitantes?

Nuestra presencia en el medio rural es una de nuestras principales señas de identidad. Contamos con una amplia red de puntos de atención repartidos por toda la provincia, muchos de ellos en pequeños municipios donde otras entidades han desaparecido. Esto es fundamental, porque garantiza el acceso a servicios financieros y evita la exclusión bancaria. Pero, además, aportamos cercanía, confianza y apoyo directo a vecinos y negocios locales. En muchos pueblos, somos la única entidad financiera, lo que nos convierte en un pilar esencial para la vida económica y social.

¿Qué aportan eventos como «La Zamora que funciona»?

Son iniciativas muy necesarias. Acercar a los jóvenes la realidad empresarial de Zamora es clave para romper la idea de que fuera siempre hay más oportunidades. Aquí hay empresas sólidas, innovadoras y con capacidad de generar empleo. Este tipo de eventos permiten conectar talento con empresas, fomentan el arraigo y generan ilusión. Desde Caja Rural, apoyamos este tipo de iniciativas, porque creemos firmemente en el potencial de la provincia y en el papel fundamental que tienen los jóvenes en su futuro.

Para terminar, ¿cómo definiría el papel de Caja Rural de Zamora en la provincia?

Desde nuestro modelo cooperativo, reinvertimos en el territorio con el objetivo de generar oportunidades, apoyar al tejido empresarial y fortalecer el entorno rural. Apostamos por un crecimiento sostenible, cercano y comprometido con las necesidades reales de las personas, las empresas y las instituciones. Nuestra labor va más allá de la actividad financiera: buscamos impulsar iniciativas que aporten valor, fomentar el emprendimiento, respaldar al sector primario y contribuir a fijar población en nuestros pueblos. Creemos firmemente en una banca de proximidad, que escucha, que entiende el entorno y que acompaña a sus clientes en cada etapa. En definitiva, somos una entidad comprometida con Zamora, con su presente y con su futuro, trabajando día a día para ser un apoyo sólido y un aliado estratégico en el desarrollo de la provincia.