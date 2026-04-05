Memoria democrática. Palizas y cárcel por defender la libertad: la historia del zamorano "Gus"

El próximo sábado, día 11 de abril, el zamorano Miguel Ángel Gómez Álvarez "Gus" recibirá la distinción de "Republicano de Honor de 2026" que entrega la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña. Previamente asistirá en la ciudad gallega a una ofrenda floral por las víctimas del franquismo y dos días antes a un homenaje a los presos políticos del franquismo. Unos reconocimientos que llegan décadas después de que, en su juventud, este zamorano de 72 años, sufriera en carnes propias la represión franquista, con palizas y cárcel por el único delito de defender la libertad.

Con esta distinción, se ha querido poner en valor las vidas y el compromiso de toda una generación de ciudadanas y ciudadanos que en la primera mitad de la década de los setenta "luchó con determinación contra la dictadura franquista, en una época en la que organizarse y salir a las calles en defensa de la democracia estaba prohibido y era duramente reprimido", ha recordado la Coordinadora en un comunicado.

Gus, junto a otros compañeros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. / Cedida

De hecho, según ha añadido, sin el esfuerzo de esa generación no se podrían comprender las transformaciones y los avances democráticos que la sociedad y el propio sistema político experimentaron aquellos años.

"Gus" formó parte de aquella nueva generación que a finales de los sesenta reivindicó el fin de la dictadura. Su aparición estuvo ligada a un nuevo panorama global, marcado por acontecimientos como el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos, la revuelta de 1968 en Francia o las luchas revolucionarias anticoloniales de liberación nacional.

"Estas nuevas ideas se afianzaron entre una juventud profundamente harta de décadas de dictadura y que buscaba una transformación profunda de la sociedad y la consecución de derechos y libertades", explican desde la Coordinadora.

Esa eclosión democrática, que se materializó en el surgimiento de diversos movimientos aún clandestinos obreros, estudiantiles o vecinales, se encontró con la incomprensión y la brutalidad de "un régimen moribundo que endureció sus medidas de represión y castigo".

Ejemplo de ello fue Miguel Ángel "Gus", que sufrió en primera persona la crueldad la dictadura. Con 18 años de edad, el 17 de diciembre de 1971 fue detenido por agentes franquistas de la Brigada Político-Social acusado de "propaganda subversiva". "Gus" participaba en las movilizaciones estudiantiles de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, donde cursaba estudios.

Miguel Ángel, con la bandera republicana en una manifestación. / Cedida

Pasó tres días incomunicado en una celda de la Dirección General de Seguridad, hoy sede de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Puerta del Sol. Allí fue interrogado, entre palizas y amenazas, siendo rodeado en varias ocasiones por un grupo de agentes que lo golpeaban con manos y pies hasta dejarlo medio inconsciente.

Torturado por Billy el Niño

El 19 de mayo de 1973 fue nuevamente detenido. Tras ser pateado en la calle hasta casi perder el conocimiento, fue introducido en el maletero de un vehículo y trasladado a la Dirección General de Seguridad. Allí permaneció siete días incomunicado, sufriendo continuos interrogatorios y torturas espantosas, algunas de ellas conocidas como "El Pato", "El quirófano", "la tortura del Sueño" o la de las "plantas de los pies y glúteos".

Entre sus torturadores se encontraban el franquista José Antonio González Pacheco, conocido con el sobrenombre de "Billy el Niño", de quien recibió una brutal paliza que casi le cuesta la vida. Una de esas noches de terror en que lo llevaron a la enfermería tenía los pies tan inflamados que no podía ni calzarse ni caminar.

"Gus" fue enviado a la prisión de Carabanchel con 20 años de edad, donde pasó los primeros 15 días en la enfermería curando las heridas que le causaron en los interrogatorios. En Carabanchel conoció las celdas de castigo y el aislamiento, pero también la lucha organizada de los presos políticos. Allí coincidió, entre otros, con Marcelino Camacho, Alfonso Sastre, Rafael Pillado o José María "Chato" Galante.

Posteriormente, fue trasladado a la prisión de Segovia, donde colaboró activamente en los preparativos de la conocida como la "fuga de Segovia" e hizo dos huelgas de hambre contra las penas de muerte de cinco luchadores antifranquistas. "Gus" sería trasladado por última vez, antes de salir en libertad, a la prisión de Zamora. Ahora, más de medio siglo después, un homenaje promovido desde la sociedad civil, transforma esas torturas en aplausos y un reconocimiento simbólico extensible a todos los que lucharon por la libertad.