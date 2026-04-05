Un conductor maniobra marcha atrás en Zamora capital y atropella a un hombre de 80 años
El herido ha sido trasladado al hospital Virgen de la Concha, aunque ha estado consciente en todo momento
T. S.
Un hombre de 80 años ha resultado herido como consecuencia de un atropello ocurrido cerca de las 12 de la noche de este sábado en Zamora capital.
El accidente de tráfico ocurrió en el Pasaje Salamanca, cuando el conductor de un turismo que maniobraba marcha atrás se llevó por delante al hombre, que en todo momento permaneció consciente.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Municipal y personal de Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia de soporte vital básico. El varón fue trasladado al hospital Virgen de la Concha de Zamora.
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