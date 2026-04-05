Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Procesión de La Resurrección en la Semana Santa de ZamoraBalance hostelero de la Semana Santa 2026 en ZamoraEDITORIAL : Zamora necesita creérseloDIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca
instagramlinkedin

Un conductor maniobra marcha atrás en Zamora capital y atropella a un hombre de 80 años

El herido ha sido trasladado al hospital Virgen de la Concha, aunque ha estado consciente en todo momento

Pasaje de Salamanca donde ha ocurrido el accidente de tráfico.

Pasaje de Salamanca donde ha ocurrido el accidente de tráfico. / Google Maps

T. S.

Un hombre de 80 años ha resultado herido como consecuencia de un atropello ocurrido cerca de las 12 de la noche de este sábado en Zamora capital.

El accidente de tráfico ocurrió en el Pasaje Salamanca, cuando el conductor de un turismo que maniobraba marcha atrás se llevó por delante al hombre, que en todo momento permaneció consciente.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Municipal y personal de Emergencias Sanitarias, que envió una ambulancia de soporte vital básico. El varón fue trasladado al hospital Virgen de la Concha de Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca: sigue el derbi con nosotros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
  3. Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad
  4. Sigue en directo la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora a partir de las 10.45 horas
  5. Hora y recorrido de la procesión de la Santísima Virgen de la Soledad de la Semana Santa de Zamora 2026
  6. Vuelve a ver la procesión de la Virgen de la Soledad en Zamora
  7. El primer pueblo de Sanabria que se protege frente a los incendios forestales: 'Nadie va a venir a ayudarnos
  8. Zamora será la tercera provincia de Castilla y León con más cursos de formación agraria

La Resurrección: el broche de oro de la mejor Semana Santa de Zamora en años

La Resurrección: el broche de oro de la mejor Semana Santa de Zamora en años

Y Jesús resucitó: vuelve a ver la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora

Y Jesús resucitó: vuelve a ver la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora

No hay Domingo de Resurrección en Zamora sin su tradicional "dos y pingada": huevos, jamón... y lo que surja

No hay Domingo de Resurrección en Zamora sin su tradicional "dos y pingada": huevos, jamón... y lo que surja

Crónica de la Zamora extramuros: Olivares

Crónica de la Zamora extramuros: Olivares

Historia viva de Zamora: los comercios centenarios de la ciudad

Historia viva de Zamora: los comercios centenarios de la ciudad

Un conductor maniobra marcha atrás en Zamora capital y atropella a un hombre de 80 años

Un conductor maniobra marcha atrás en Zamora capital y atropella a un hombre de 80 años

Procesión del Sábado Santo: Zamora acompaña en su dolor a la Virgen de la Soledad

Procesión del Sábado Santo: Zamora acompaña en su dolor a la Virgen de la Soledad

Memoria democrática. Palizas y cárcel por defender la libertad: la historia del zamorano "Gus"

Tracking Pixel Contents