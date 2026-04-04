Zamora arranca abril con una amplia programación cultural: exposiciones, visitas guiadas y obras de teatro

El mes de abril arranca culturalmente con múltiples propuestas de ocio para los zamoranos, que incluyen charlas, talleres, exposiciones —con sus respectivas visitas guiadas— e incluso documentales.

Es el caso de "Cycling Without Age", con el que se presenta en Zamora la asociación "En Bici sin Edad", que pretende poner en marcha esta iniciativa social en la ciudad.

Las actividades se completan con obras de teatro en el Principal o sesiones de espectáculos infantiles.

Casi 700 actividades en Castilla y León

En total, la red de centros culturales de Castilla y León presenta la programación cultural para el mes de abril con 687 actividades repartidas por las nueve provincias, entre los museos autonómicos y provinciales, bibliotecas y archivos de Castilla y León, Palacio Quintanar, Filmoteca y otros centros de referencia, así como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

La programación incluye 72 exposiciones temporales; 59 visitas guiadas; 58 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 48 actividades musicales y conciertos; 139 espectáculos de teatro y artes escénicas; 41 ciclos de cine; 80 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 180 cursos, talleres, actividades didácticas y familiares.

Además, se suman 10 actividades que se podrán disfrutar de forma online.