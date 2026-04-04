La provincia de Zamora disfruta de una excelente salud hídrica con embalses al 87% de su capacidad

El inusual invierno de precipitaciones intensas y humedad por encima de la media han colocado a los embalses de Zamora en una situación excepcional de cara a garantizar la reserva hídrica en los meses venideros que habitualmente se corresponden como más secos y parcos respecto a las lluvias. A fecha actual, los pantanos repartidos por toda la geografía provincial se encuentran al 87% de su capacidad, con un volumen de agua embalsada que supera los 1.500 hectómetros cúbicos. Estos datos mejoran de manera notable los de la misma semana del año pasado y pulverizan, sin paliativos, la media de los últimos diez años, que ronda los 1.200 hectómetros cúbicos.

El embalse de Ricobayo, el que más agua acumula en el conjunto de la provincia, ha experimentado un crecimiento razonable en los últimos siete días. Durante este tiempo, su volumen de agua embalsada ha subido en un centenar hectómetros cúbicos hasta situarse en los 1.047 en el día de ayer. Esto quiere decir que se encuentra a un 91% de su capacidad total de 1.145 hectómetros cúbicos, lo que significa estar prácticamente treinta puntos por encima de lo que resulta ser habitual en estas mismas fechas.

Cernadilla y Valparaíso viven también momentos de dulce respecto a la cantidad de reserva de agua. El primero de ellos, cuya capacidad asciende a 255 hectómetros cúbicos, ha iniciado la primavera en el entorno de los 185 de agua acumulada, lo que se traduce en un 72% de su capacidad. El segundo, mejora estos guarismos, al guardar en su perímetro 154 hectómetros cúbicos de los 169 que tiene por capacidad, colocándose al 91%, igual que Ricobayo. Además, Villalcampo, Castro y Nuestra Señora de Agavanzal se mueven en cifras por encima del 80% para contribuir a garantizar estos buenos datos.

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Los datos del Boletín Hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica ofrecen una muestra fidedigna de la buena salud hídrica de la que goza la provincia, teniendo en cuenta que no hace tantos años que la sequía sobrevolaba sobre las cabezas de los ciudadanos y obligaba a plantear medidas de contención del gasto de agua. Una subida de casi diez puntos respecto al último año ha confirmado esta tendencia que se dejaba entrever sin datos, simplemente con las precipitaciones. Así, el escenario se presenta inmejorable para los próximos meses; corren buenos tiempos en los pantanos del Tera, Esla y Duero dentro de su periplo fluvial por la provincia de Zamora.