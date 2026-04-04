La procesionaria ya campa a sus anchas en el bosque de Valorio de Zamora: cuidado con niños y mascotas

A primera vista, tienen apariencia de gusano en tonos naranjas y marrones, pero en lugar de ser viscosas están cubiertas de vello. Hablamos de la procesionaria, esa oruga de cuerpo alargado dividido en segmentos y con pequeñas patas con las que se desplazan. Si bien la mayoría son inofensivas, verlas desplazarse en largas hileras no gusta a casi nadie. Pero es que, además, algunas pueden causar reacciones alérgicas, especialmente en los ojos, la piel y en los pulmones si entras en contacto con sus pelos.

Aunque Valorio es el lugar donde la procesionaria campa a sus anchas ante la gran presencia de pinos, hay otros puntos de Zamora como el parque de León Felipe o los Tres Árboles donde ya han empezado a asomar también.

Nidos

Las larvas de la oruga procesionaria se apiñan durante el invierno a los bolsones que penden de los árboles y que forman los característicos nidos.

Entre los meses de marzo, abril y mayo, la oruga procesionaria baja de las copas de los pinos y forma largas hileras en su marcha anual para buscar un lugar donde enterrarse y empezar su metamorfosis.

Conocer la presencia de procesionaria es importante sobre todo para las personas que paseen por los bosques con niños o perros. Las orugas están cubiertas de pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire, por lo que pueden provocar irritación en oídos, nariz y garganta en los seres humanos, así como intensas reacciones alérgicas. La sustancia que le confiere esta capacidad urticante es una toxina termolábil denominada Thaumatopina.

Esta sustancia es la que puede provocar problemas muy serios a los perros, ya que puede inflamar las vías respiratorias y acarrearles la muerte.

Tratamientos en Zamora

Cada año, el Ayuntamiento de Zamora realiza tratamientos contra la procesionaria de pino en zonas como Valorio, Tres Cruces o la isla de las Pallas. Para el tratamiento se utilizan dos productos complementarios, un bactericida biológico y un insecticida específico que se aplican por medio de un atomizador de cañón acoplado a un pequeño tractor. Como medida de prevención y antes de que comiencen los trabajos, los operarios del servicio de Jardines colocan carteles y cintas de balizamiento en los paseos indicando la realización de la fumigación.

Se trata de productos aparentemente inocuos para las personas, pero que pueden originar irritaciones en caso de sensibilidad a sus componentes, debiendo evitar la inhalación accidental o el contacto cutáneo. Las mascotas también pueden resultar muy afectadas al olerlas e incluso ingerirlas.