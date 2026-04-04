Universidad
De la peste al SIDA: cómo la literatura ha narrado la historia del contagio
El "Decamerón" y "Drácula" tienen mucho más en común de lo que pueda parecer. Ambas obras, junto a otros clásicos y títulos actuales, sirvieron de base a la profesora Lucía López para hacer un recorrido histórico por el contagio
Investigadora en el campo de las humanidades médicas, la filóloga Lucía López Serrano, de la USAL, realizó un original recorrido por la historia de las enfermedades a través de la literatura en su ponencia "Del miasma a la molécula", que se pudo escuchar en el salón de actos del Campus Viriato, dentro del ciclo de conferencias que organiza la Unex de Zamora.
De un clásico del siglo XIV como fue el "Decamerón" hasta "Ángeles en América", obra de los albores del siglo XXI que trata el tema del SIDA, la experta se centró en tres paradigmas del contagio que se han sufrido a lo largo de la historia de la humanidad, apoyándose en diferentes obras literarias.
La peste y su contagio
Arrancó con la teoría del miasma como fuente de contagio, inspirada en la obra de Boccaccio, además de "El diario del año de la peste", de Daniel Defoe.
"Es el entorno insalubre el que provoca la enfermedad y, aunque hay una intuición de contagio interpersonal, porque se llevan a cabo cuarentenas, por ejemplo, realmente no hay un argumento científico que lo respalde", razonó.
El vampiro más famoso de la historia
En su conferencia también tuvo cabida el paradigma microbiológico, que abarca una teoría del contagio más familiar "que provoca todo este vocabulario que tenemos hoy en día de lucha contra el invasor.
"Drácula", de Bram Stoker, fue la obra elegida para hablar de todo ello. "Aunque es una novela de terror y todo es muy figurado, el vampiro aparece como agente patógeno y se cumplen muchos de los motivos que vemos en la clínica hoy día, como el aislar unos síntomas para localizar un diagnóstico con una causa", argumentó.
Las nuevas "pestes"
El tercer y último paradigma se centró en modelos biopsicosociales de la enfermedad, "donde se vuelve a considerar, de nuevo, mucho más al colectivo a la hora de entender de dónde sale la enfermedad y cómo se contagia. No solamente centrándonos en lo humano, sino también en los zoonótico, lo ecosistémico y los componentes sociales, políticos y económicos de la enfermedad. Eso también permea mucho en la literatura", aseguró.
"Ángeles en América", de Tony Kushner, sirvió de argumentario para la última parte de la charla.
"La obra está llena de referencias a lo animal, a la deshumanización, a las condiciones sociales y a la homofobia que genera falta de recursos, empeoramiento de los contagios y del pronóstico", resumió.
Una mirada diferente de la enfermedad apoyada en grandes firmas de la historia de la literatura .
Suscríbete para seguir leyendo
- DIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca: sigue el derbi con nosotros
- Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad
- Sigue en directo la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora a partir de las 10.45 horas
- Un conductor maniobra marcha atrás en Zamora capital y atropella a un hombre de 80 años
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- GALERÍA | Zamora acompaña a La Soledad en una de las noches más sobrecogedoras de la Semana Santa
- Zamora será la tercera provincia de Castilla y León con más cursos de formación agraria
- Procesión del Sábado Santo: Zamora acompaña en su dolor a la Virgen de la Soledad