De la peste al SIDA: cómo la literatura ha narrado la historia del contagio

Investigadora en el campo de las humanidades médicas, la filóloga Lucía López Serrano, de la USAL, realizó un original recorrido por la historia de las enfermedades a través de la literatura en su ponencia "Del miasma a la molécula", que se pudo escuchar en el salón de actos del Campus Viriato, dentro del ciclo de conferencias que organiza la Unex de Zamora.

De un clásico del siglo XIV como fue el "Decamerón" hasta "Ángeles en América", obra de los albores del siglo XXI que trata el tema del SIDA, la experta se centró en tres paradigmas del contagio que se han sufrido a lo largo de la historia de la humanidad, apoyándose en diferentes obras literarias.

La peste y su contagio

Arrancó con la teoría del miasma como fuente de contagio, inspirada en la obra de Boccaccio, además de "El diario del año de la peste", de Daniel Defoe.

Conferencia "Del miasma a la molécula", a cargo de Lucía López Serrano / Victor Garrido / LZA

"Es el entorno insalubre el que provoca la enfermedad y, aunque hay una intuición de contagio interpersonal, porque se llevan a cabo cuarentenas, por ejemplo, realmente no hay un argumento científico que lo respalde", razonó.

El vampiro más famoso de la historia

En su conferencia también tuvo cabida el paradigma microbiológico, que abarca una teoría del contagio más familiar "que provoca todo este vocabulario que tenemos hoy en día de lucha contra el invasor.

Conferencia "Del miasma a la molécula", a cargo de Lucía López Serrano / Victor Garrido / LZA

"Drácula", de Bram Stoker, fue la obra elegida para hablar de todo ello. "Aunque es una novela de terror y todo es muy figurado, el vampiro aparece como agente patógeno y se cumplen muchos de los motivos que vemos en la clínica hoy día, como el aislar unos síntomas para localizar un diagnóstico con una causa", argumentó.

Las nuevas "pestes"

El tercer y último paradigma se centró en modelos biopsicosociales de la enfermedad, "donde se vuelve a considerar, de nuevo, mucho más al colectivo a la hora de entender de dónde sale la enfermedad y cómo se contagia. No solamente centrándonos en lo humano, sino también en los zoonótico, lo ecosistémico y los componentes sociales, políticos y económicos de la enfermedad. Eso también permea mucho en la literatura", aseguró.

"Ángeles en América", de Tony Kushner, sirvió de argumentario para la última parte de la charla.

Conferencia "Del miasma a la molécula", a cargo de Lucía López Serrano / Victor Garrido / LZA

"La obra está llena de referencias a lo animal, a la deshumanización, a las condiciones sociales y a la homofobia que genera falta de recursos, empeoramiento de los contagios y del pronóstico", resumió.

Una mirada diferente de la enfermedad apoyada en grandes firmas de la historia de la literatura .