El IES Universidad Laboral de Zamora recupera su memoria

El IES Universidad Laboral se encuentra inmerso en un proyecto centrado en recuperar su patrimonio material, dado que se trata de uno de los institutos históricos de España, el segundo en Zamora junto al IES Claudio Moyano.

En su caso, fundado en 1953, fue la primera universidad laboral construida en el país, siendo un referente en la Formación Profesional de varias generaciones, y pertenece a esta noble lista desde hace seis años.

Exposición por el Día de los Centros Históricos. / Cedida

El proyecto involucra a toda la comunidad educativa, desde docentes hasta alumnos, pero también familias, además de antiguos estudiantes de los primeros decenios de la Fundación San José. Ha sido gracias a su colaboración como se ha empezado a recopilar material del centro educativo, principalmente, fotografías y documentos. "Estos primeros elementos servirán de hilo conductor y sentido histórico a la Universidad Laboral para futuros investigadores y estudiantes, devolviendo al presente la relevancia institucional que merece", subraya la directora del instituto, Nadia Alonso.

Dos ejes principales

La primera parte de este proyecto de recuperación patrimonial se articula en dos ejes principales. El primero de ellos se centra en el descubrimiento del propio patrimonio. "El objetivo es dar a conocer a los alumnos nuestra riqueza arquitectónica y artística, que incluye la pintura e incluso mosaicos, además de la paisajística y botánica", enumera la directora.

En este sentido, una de las primeras actividades con los estudiantes ha sido la elaboración de luminarias que replican las lámparas de diversos estilos y que todavía dan luz y decoran el instituto.

El otro eje sobre el que ya están trabajando es una exposición que pretende viajar por tres estaciones diferentes, pero con el objetivo común de profundizar en la identidad del centro.

Murales del IES Universidad Laboral / Cedida

Arranca así la muestra con una estación centrada en la memoria fotográfica, con imágenes inéditas sobre el origen, el desarrollo y la finalización del edificio. Esta colección es posible gracias a la donación de un familiar de uno de los responsables de la construcción de estas instalaciones.

Arquitectura y paisajismo

La segunda estación se basa en la arquitectura y el paisajismo, con un acercamiento a la figura del arquitecto Luis Moya, responsable del edificio de la Universidad Laboral. "Rescatamos sus dibujos, el uso de las bóvedas tabicadas y el mobiliario diseñado por él y que todavía conservamos en el centro, como ejemplo de artes integradas", detalla la directora.

En el lado del paisajismo, el proyecto del centro reivindica la figura de Javier Winthuyen Losada, pintor y creador de los jardines del instituto, "cuya literaria vida lo vinculó a figuras como Rafael Alberti o Juan Ramón Jiménez, siendo también un personaje clave en la protección del Lago de Sanabria", revela Alonso.

Exposición de fotografías en el IES Universidad Laboral. / Cedida

Las artes plásticas cierran la tercera pata de este segundo eje, un espacio dedicado a los grandes artistas vinculados al centro, como la toresana Delhy Tejero o el zamorano Jesús Gallego Marquina.

Larga lista de artistas

En esta área, destaca la recuperación de un sello de Correos de 1987 del cuadro de este último, que custodia el centro, así como el estudio de figuras de la talla de Pedro Antonio Martín Robles —retratado junto a Miguel de Unamuno en ese mismo cuadro—, el escultor Manuel Álvarez Laviada y el pintor Enrique Segura, "de quien conservamos bocetos originales del mural del teatro de la Universidad Laboral de Gijón", apunta la directora. La colección se completa con un esbozo biográfico del pintor Camilo Porta.

Mientras se trabaja en este proyecto, la celebración del Día de los Institutos Históricos en el IES Universidad Laboral contó con una divertida propuesta por parte de un grupo de profesores del centro.

Dos profesoras, en uno de los talleres del centro educativo. / Cedida

Como guiño a los oficios que se impartían en los primeros años de la antigua Laboral, tan variados como la cerrajería, la forja, el automovilismo, la soldadura, la carpintería, la sastrería o la zapatería, se disfrazaron de estas profesiones, imitando la estética de la época, para ambientar la jornada festiva y acercarla de una original manera a los estudiantes.

Esta labor de recuperación y puesta en valor del material artístico vinculado al IES Universidad Laboral se continúa durante todo el curso, enriqueciendo constantemente el archivo de la institución. "Este proyecto no solo busca catalogar objetos, sino tejer un puente entre el pasado y el futuro. Al rescatar este legado, los alumnos dejan de ser meros ocupantes de un edificio para convertirse en custodios de su propio patrimonio, permitiendo que tanto la comunidad educativa como el resto de la ciudadanía puedan disfrutar de este legado", invita la directora del IES Universidad Laboral.