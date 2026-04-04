Los estragos de las riadas aún permanecen en el paseo ribereño de Zamora: troncos, maleza y plásticos
Aunque los restos de mayor tamaño fueron retirados por los bomberos, el Ayuntamiento tiene previsto un plan de limpieza en las Aceñas de Cabañales, Los Pelambres y bajo el Puente de Piedra
T. S. / C. G.
Los daños provocados por las últimas riadas de Zamora aún permanecen en los paseos ribereños de la ciudad: troncos, plásticos y maleza se acumulan a la espera de una limpieza integral que el Ayuntamiento de Zamora tiene previsto. El aumento del caudal y la fuerza de la corriente propició que ramas y troncos de árboles de grandes dimensiones quedaran atorados en las distintas construcciones a su paso. Los de mayor tamaño fueron retirados por los bomberos para evitar daños en las estructuras, pero el resto aún permanece a la espera del deshielo definitivo e incluso de nuevas precipitaciones.
No obstante, ya en las aceñas de Olivares hubo alguna intervención antes de la Semana Santa ante la previsible llegada de turistas para que su estado estuviera presentable.
Las actuaciones en las aceñas de Cabañales quedan pendientes. Allí la crecida ha dañado pasarelas con trocos, plásticos y restos orgánicos. El agua se llevó parte del relleno del terreno, sobre todo, en aquellas zonas donde se utilizó material del tipo escombro. También estragos se dejan ver en Los Pelambres, donde la arena de la playa ha invadido la zona del césped, o en el paseo ribereño bajo el Puente de Piedra.
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