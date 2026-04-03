Zamora será la tercera provincia de Castilla y León con más cursos de formación agraria

La Junta de Castilla y León destina un millón de euros para promover la formación agraria de más de 8.400 alumnos de la comunidad.

En Zamora se impartirán 21 cursos, convirtiéndose en la tercera provincia donde más formación se impartirá, solo por detrás de Salamanca —con 42 cursos— y Burgos, con 35. Palencia contará con trece formaciones, Valladolid con una docena, en Segovia serán diez y, por último, Soria contará con cinco cursos.

Esta iniciativa servirá para impulsar la formación agraria entre los profesionales del sector, pero también entre otras personas que estén interesadas en incorporarse a esta actividad, a través de más de trescientos cursos con más de 11.300 horas lectivas.

Agotado el 100% del presupuesto

En un comunicado del Ejecutivo autonómico, en esta convocatoria se ha agotado el 100% del presupuesto. Además, las entidades que impartirán la formación son Organizaciones Profesionales Agrarias (OPA), asociaciones y cooperativas del ámbito agrario.

Las ayudas se estructuran en dos líneas. La primera corresponde a los Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria (CIEA), que permiten acreditar los requisitos exigidos por la UE para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). A esta línea se destinan cerca de 300.000 euros para financiar 43 cursos, todos en modalidad online, organizados por veinte entidades, con una previsión de 609 alumnos.

La segunda línea concentra los 700.000 euros restantes y permitirá formar a cerca de 7.800 alumnos a través de 262 cursos organizados por 64 entidades. De estos, 209 serán presenciales, 38 se impartirán en modalidad virtual y 15 tendrán carácter mixto.

Diferentes temáticas

Por áreas temáticas, destaca la vitivinicultura, con 27 cursos, seguida de la elaboración de queso (16), las técnicas de poda (16) y la agricultura y ganadería extensiva (cinco). Como novedad, se incorporan acciones formativas centradas en la elaboración de bebidas fermentadas y saludables (cuatro).

Asimismo, se incluyen acciones formativas para la obtención o renovación del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios y para la obtención del certificado de bienestar animal en sus distintas modalidades, entre otras.

Esta convocatoria responde al compromiso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con la mejora de la capacitación profesional del sector agrario, alimentario y forestal, y con el impulso del desarrollo rural. Asimismo, presta especial atención a los jóvenes que se incorporan a la actividad.