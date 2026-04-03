El visado de obra nueva en Zamora se desploma un 34% en el último año

A pesar de que la construcción de vivienda en Castilla y León comienza a despegar, Zamora no se encuentra entre aquellas provincias donde se observa esta tendencia, producto de la demanda de quienes buscan tener un hogar en propiedad o alquiler.

La provincia ha sufrido un descenso del 33,7% en el número de visados de dirección de obra para vivienda nueva entre los años 2024 y 2025. Junto a ella, las otras dos provincias también en negativo son Burgos (-20,4%) y Valladolid (-18,4%).

Mejor previsión en el resto de Castilla y León

A pesar de estas tres provincias, el sector se prepara para levantar unas 8.000 casas al año en Castilla y León, la mayor cifra desde 2008 en un contexto "de preocupación" por la guerra en Oriente Medio, según detalla la agencia Ical.

Visados de dirección de obra nueva en Castilla y León / Ical

Aunque los promotores se muestran "optimistas" respecto a 2026, siguen sin recuperar el volumen de actividad que tenían en Castilla y León durante los años del "boom inmobiliario", cuando se levantaron más de 51.000 pisos y casas en solo doce meses. No obstante, han logrado rebasar ya las metas del sector en los años 2009 y 2010, sobre todo el reactivarse la construcción de pisos en varias capitales de provincia.

Perspectiva de los expertos

De acuerdo a los datos de visados de dirección de obra, otorgados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y recopilados por el Gobierno central, se proyectaron 8.075 viviendas nuevas el pasado año en la comunidad, lo que supone un 7,3% más que en 2024 cuando se contabilizaron 7.527.

En todo el país se produjo un crecimiento superior, ya que fue del 8,8%, lo que permitió alcanzar las 139.106.

Esto determina una mayor carga de trabajo en la comunidad, según reconoció a Ical el presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Ladislao García. De hecho, puso el acento en la recuperación experimentada en algunas ciudades que ha dejado un escenario "de incremento" de la actividad en varias provincias.

No obstante, advirtió del "problemón tremendo" que tienen con la falta de mano de obra, ya que señaló que los promotores saben ahora cuando comienzan las obras, "pero no cuando terminan", por la escasez de trabajadores.