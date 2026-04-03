Los restos del botellón en San Martín en la mañana del Viernes Santo en Zamora: un campo de minas entre botellas, vasos y bolsas de plástico

Y tras una noche intensa... toca limpieza. Los operarios trabajan desde las 8 de la mañana de este Viernes Santo en todo el casco histórico pero, en especial, en la zona de San Martín para recoger el "desaguisado" del botellón, punto clave de esta madrugada junto a la cuesta de Balborraz, otro de los puntos calientes del alcohol en la calle.

Son precisamente el alcohol y sus consecuencias las notas discordantes de la noche más larga del año en Zamora, por fortuna, "hechos aislados relacionados con el consumo de alcohol y otro tipo de sustancias que no revisten gravedad", apunta el concejal de Seguridad Ciudadana, David Gago. En este sentido, los servicios de Emergencia han contabilizado media docena de intoxicaciones etílicas. Por lo demás, la Policía Municipal ha destacado "el elevado número de personas que este año han estado presentes en la madrugada del Viernes Santo con importantes aglomeraciones en calles y plazas del centro".

Basura a tutiplén

En la zona de San Martín, permanecen vallados los lugares más sensibles para evitar que fueran utilizados para la concentración de jóvenes para consumir bebidas. Además, como en pasados años, se han instalado urinarios y servicios públicos, además de disponer contenedores para depositar botellas vacías y otros residuos que de poco o nada han servido, ya que el aspecto del parque de San Martín a las 8 de la mañana era un verdadero campo de minas entre botellas, vasos y bolsas de plástico.

Del mismo modo, está previsto un refuerzo de los servicios de limpieza para que a media mañana ya no quede ni rastro de la concentración de jóvenes.