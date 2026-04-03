Patrimonio paralizó y vetó un derribo en el casco antiguo de Zamora ejecutado luego por "ruina inminente"

Hasta dos años tardó la Comisión Territorial de Patrimonio en dar respuesta a una solicitud de derribo de un inmueble que, aunque situado en el casco antiguo, tenía el nivel más bajo de protección patrimonial dentro de esa zona.

Los detalles de la demora los ha ofrecido la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora, Ana Belén González Rogado, que ha recordado que finalmente Patrimonio dio una respuesta denegatoria a la solicitud el pasado mes de noviembre. Cuatro meses después, a finales marzo, el servicio municipal correspondiente tuvo que declarar ese edificio en "ruina inminente" ante el riesgo de derrumbe y se tuvo que llevar a cabo ese derribo de forma controlada para evitar riesgos para los viandantes y quien transitara por la vía pública en ese lugar.

De hecho, esa circunstancia fue la que determinó el cambio de última hora de recorrido del traslado del Nazareno de San Frontis del jueves día 26 de marzo.

La edil ha ofrecido las circunstancias que afectaron al cambio de recorrido de la calle Puente y al derribo de tres inmuebles solicitado por los promotores hace más de dos años. González Rogado ha explicado que la negativa de Patrimonio se debió a que el proyecto contemplaba derribar tres edificios contiguos para hacer uno conjunto, algo que la comisión rechazaba.

Sin embargo, según ha expuesto, se podría haber dado el visto bueno al derribo estableciendo esa condición expresa de que no se podrían unir posteriormente los tres solares en uno, pero en vez de ello Patrimonio rechazó directamente el derribo.

Los edificios se encontraban abandonados y su deterioro se vio agravado por los episodios de lluvias del invierno.

Ruidos y crujidos de colapso

Eso hizo que uno de ellos amenazase "ruina inminente" y ante ello fuera necesario ejecutar la pasada semana un derribo exprés ante el riesgo de desplome y el peligro que podía suponer para el paso por la vía pública. De los tres inmuebles, esa demolición urgente se llevó a cabo el pasado viernes en uno de ellos, pero al realizarla, en el edificio contiguo comenzaron a producirse "ruidos y crujidos característicos de que puede producirse un colapso", además de apreciarse la medianera abombada, por lo que la arquitecta técnica municipal advirtió del riesgo de desplome y "se tomó sobre la marcha la decisión de derribar" un segundo edificio.

Ambos inmuebles se habían solicitado derribar en 2023 a Patrimonio, una solicitud que dos años después rechazó la comisión y que finalmente fue necesario acometer de urgencia ante el riesgo de colapso.

Queda por conocer el destino del tercer inmueble en mal estado que también se pretendía demoler, contiguo a los otros dos.