Fuga de aspersores en la Plaza de los Cientos durante la jornada de procesiones

Una fuga en el sistema de riego de la Plaza de los Cientos ha provocado esta misma madrugada acumulaciones de agua en distintos puntos del entorno, generando molestias entre los viandantes en una jornada marcada por la celebración de actos procesionales.

Según relatan vecinos de la zona, la incidencia ya era visible horas antes del paso del Cristo Yacente,uno de los momentos más destacados del día, y se ha mantenido activa durante toda la jornada sin que se haya intervenido de forma inmediata. "Cuando se encienden riegan toda la plaza", las imágenes muestran zonas encharcadas, suciedad arrastrada por el agua y un evidente desperdicio de recursos.

Aunque no se trata de un problema prolongado en el tiempo, la coincidencia con un evento que congrega a numerosos asistentes ha incrementado su impacto, generando cierta incomodidad entre quienes acudían a presenciar la procesión.

Una avería puntual en un momento de máxima afluencia

El origen de la fuga podría encontrarse en un fallo puntual del sistema de aspersores o en una pequeña rotura en la red de riego, circunstancias que no son infrecuentes pero según los vecinos allí presentes, se hubiera debería de haber realizado una rápida actuación para evitar mayores consecuencias.