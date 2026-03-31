El momento más esperado de los cantarines de Zamora: una oportunidad para los peques

La Voz Kids vuelve con otra temporada en la que los más pequeños pueden disputarse la victoria a la mejor voz del país. En Zamora, el casting está fechado para este mes de abril.

Ya sean solistas o miembros de alguna agrupación, los participantes deberán cumplir este 2026 entre siete y 15 años para poder ser tenidos en cuenta por la organización del programa. Para participar en el casting, los padres de los artistas deberán inscribirlos a través del registro oficial de la web de Antena 3 Televisión. Después, los niños tendrán que enviar sus pruebas en formato audiovisual y el programa seleccionará a aquellos que después podrán formar parte del proceso de selección presencial. Es importante que los niños cuenten con el consentimiento expreso de ambos padres, que también podrán ponerse en contacto directo con el programa.

Zamoranos con arte

El talent llega a Zamora con la ilusión de encontrar en la ciudad a algunos de sus concursantes, quién sabe si pronto un pequeño zamorano arrasará en las televisiones de toda España.