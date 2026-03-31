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Luis Antonio Pedraza, reconocido con el Premio de la Música Folk y Tradicional

El jurado ha valorado para la concesión de los galardones el compromiso, la trayectoria y la capacidad de renovación, divulgación y comunicación del folclore del músico zamorano

El músico Luis Antonio Pedraza de Castro.

El músico Luis Antonio Pedraza de Castro. / LOZ

L. G. M.

El músico zamorano Luis Antonio Pedraza de Castro, el Grupo Tahona y la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda se han alzado con los galardones de la primera edición de los Premios de la Música Folk y Tradicional en las categorías Individual, Mejor Grupo y Mejor Iniciativa, respectivamente.

El jurado ha valorado para la concesión de los galardones promovidos por la Junta de Castilla y León el compromiso, la trayectoria y la capacidad de renovación, divulgación y comunicación del folclore de Luis Antonio Pedraza de Castro; la larga trayectoria, la originalidad y diversidad en el uso de instrumentos tradicionales y de vanguardia del Grupo Tahona, y la labor innovadora y divulgativa de la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda a favor de la música tradicional y el folclore de la Comunidad, así como su impacto en el medio rural y la puesta en valor de las tradiciones populares.

Los galardones, dotados con 3.000 euros por categoría y un distintivo elaborado por una artesana ceramista de la Comunidad, se entregarán el próximo 23 de abril, Día de Castilla y León, en el transcurso de un acto institucional en la localidad de Villalar de los Comuneros.

Estos premios, a los que han concurrido casi medio centenar de candidatos procedentes de todas las provincias de la Comunidad, han sido impulsados por la Consejería de la Presidencia a través de la Fundación Valores, con el fin de reconocer el trabajo y la implicación de aquellas personas, grupos, asociaciones, entidades e instituciones que, con su esfuerzo, contribuyen a la preservación, difusión e innovación de la música y el folclore de Castilla y León.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que estos premios “ponen en valor el enorme talento y la dedicación de quienes mantienen vivas nuestras raíces culturales, transmitiéndolas de generación en generación y adaptándolas a los nuevos tiempos sin perder su esencia”. En este sentido, ha subrayado que la música folk y tradicional “es una seña de identidad de Castilla y León, un patrimonio colectivo que nos une como comunidad y que merece todo nuestro reconocimiento, apoyo y proyección de futuro”.

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El jurado de esta primera edición de los Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León ha estado presidido por la directora general de Relaciones Institucionales de la Junta, Ruth Andérez Alonso, e integrado por diferentes expertos y académicos en la materia: Matilde Olarte Martínez, vicerrectora de la Universidad de Salamanca y catedrática de Música; María Pilar Panero García, profesora de Antropología en la Universidad de Valladolid; Juan Carlos Pérez de la Fuente, músico, director musical y periodista especializado; Lidia Veiga González, presentadora de programas musicales en radio y televisión, y Antonio Barreñada García, investigador de tradiciones y cultura en la Universidad de León. Ha actuado de secretaria Montserrat Robledo Poncela, técnico superior de la Fundación Valores de Castilla y León.

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