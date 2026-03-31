Guarido desvela la estrategia de la Zona de Bajas Emisiones en Zamora: sin prisas y descafeinada

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se ha referido este martes, a preguntas de los periodistas tras la Junta de Gobierno Local, a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al ser Zamora la ciudad de más de 50.000 habitantes de Castilla y León más retrasada en el establecimiento de las restricciones de circulación, que ya están activas en todos los grandes municipios de la Comunidad menos aquí y en Palencia, según ha denunciado el Consejo de Cuentas.

Guarido ha negado que sea cierta la obligación de haber tenido implantada la ZBE antes del 1 de enero de este año, como apuntaba el Consejo de Cuentas en su informe, ya que lo de esa fecha "fue un mito", ha asegurado.

De hecho, ha confesado que en el Ayuntamiento de Zamora "no tenemos prisa" en esa implantación porque "se están anulando muchas y nosotros queremos hacerlo bien". Ha abundado en ello al declarar que "si otros han corrido más y les han anulado las ordenanzas, pues mira, es de lo que tenemos que aprender".

Sobre las subvenciones de fondos europeos recibidas hasta ahora en el marco de la normativa de movilidad, ha sostenido que no corren peligro por no implantar aún la ZBE porque la mayoría están ya ejecutadas las obras y justificada la subvención, con una partida de más de 1,3 millones de euros. El dinero ha permitido ejecutar la remodelación de la calle Ferrocarril, el establecimiento de caminos escolares seguros en los colegios Arias Gonzalo y Jacinto Benavente y únicamente queda por completar una partida residual de unos 18.000 euros destinada a la instalación de cámaras de control del acceso de vehículos a la zona de la ZBE.

Esas cámaras se han adquirido pero todavía no están puestas. Pese a la previsión manifestada hace unos meses por el concejal de Movilidad, Pablo Novo, que aseguró entonces que no se pondrían cámaras en la Zona de Bajas Emisiones, Guarido ha indicado que este martes que sí se van a instalar pero que únicamente funcionarán cuando los detectores de CO2 indiquen que se superan los límites máximos y será entonces cuando se apliquen las restricciones de paso a la ZBE, algo que el equipo de Gobierno municipal ha considerado que no ocurrirá casi nunca porque el tráfico ya se ha reducido de forma considerable en la zona en la que está previsto implantar la ZBE.

Calles afectadas

Esa zona incluye el entorno de las calles Magistral Romero, San Miguel, la Brasa, Traviesa, Cortinas de San Miguel y Luis Ulloa Pereira.

Antes de que en ellas rija la ZBE será necesario primero que se contesten a las alegaciones que se presentaron al documento base de implantación de la Zona de Bajas Emisiones y que posteriormente se apruebe inicial y definitivamente la ordenanza que regulará la ZBE, de la que aún se ultima su redacción. También será necesario modificar el Plan de Movilidad Urbana de Zamora aprobado en 2017.

Todo ello hace prever que el establecimiento de la ZBE en Zamora no será inminente y más cuando el concejal de Movilidad ha reconocido que el retraso en la implantación se debe a "una cuestión de prioridades del equipo de Gobierno" y ha considerado más importantes otros proyectos municipales, como la pavimentación de calles, frente a "una Zona de Bajas Emisiones descafeinada, mediante la cual pretendemos cumplir con la legalidad, pero, desde luego, no pretendemos que genere unas restricciones que no son en absoluto necesarias en la zona en la que se va a implementar", ha concluido Novo.