Los funcionarios llenan el pleno de Zamora en protesta por el "colapso" de la Concejalía de Personal
Unos ochenta trabajadores municipales muestran su malestar con pancartas convocados por CSIF, CCOO y el Sindicato de Policía
El pleno ordinario del mes de marzo celebrado este martes ha estado protagonizado por la presencia de unos ochenta funcionarios municipales para evidenciar su malestar por el "colapso" que sufre la Concejalía de Personal y la falta de atención a sus reivindicaciones laborales.
Con pancartas como "Laura Rivera obstaculiza el acceso de los funcionarios a la carrera", "para no aplicar la carrera, cualquier excusa es buena", "no al bloqueo de negociaciones", "superávit a costa de los empleados públicos", "Laura...5 meses sin cobrar las noches" o "valoración del puesto de trabajo ya" los funcionarios y empleados municipales han hecho patente su malestar en un salón de plenos municipal que han llenado.
Antes de iniciarse la sesión plenaria, los representantes de los trabajadores que han secundado la protesta, de la que por el momento se han desmarcado tanto UGT como el sindicato corporativo de los bomberos, han criticado que la Concejalía de Personal no resuelve ni tramita los expedientes, ni contesta a los funcionarios, por lo que "el silencio administrativo se ha convertido en su práctica habitual de trabajo".
También han lamentado que de las reuniones de la negociación colectiva no se les faciliten actas y los acuerdos que se alcanzan luego puedan quedar en papel mojado.
Del mismo modo, han aludido al retraso en determinados pagos. A ese respecto, en una intervención en el pleno, el portavoz municipal del PP, Jesús María Prada, ha denunciado que a los funcionarios "se les debe dinero" y esas cuantías a 31 de diciembre "pasan a los remanentes", algo que los funcionarios han respaldado mostrando sus pancartas y recordando que llevan cinco meses sin cobrar el plus de noches.
se les debe dinero a funcionarios y a 31 diciembre pasa a remanentes
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