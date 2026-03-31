La DGT recomienda itinerarios alternativos para evitar circular por la zona centro del país

A partir del mediodía de mañana, miércoles 1 de abril, dará comienzo la segunda y más importante fase de la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, una operación que concluirá a las 24 horas del lunes, 6 de abril y en la que hay previstos casi 1,2 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, un 2% más que los registrados en el mismo periodo del año pasado.

Este periodo concentra el mayor volumen de tráfico por las salidas simultáneas desde grandes núcleos urbanos hacia zonas turísticas y segundas residencias, así como importantes movimientos de regreso durante el fin de semana por la Operación Retorno.

No hay que olvidar también, los desplazamientos que se hacen a poblaciones cercanas para ver actos religiosos o disfrutar de días de playas o practicar deportes de invierno. Este tipo de desplazamientos presentan un mayor riesgo al concentrarse en carreteras secundarias, donde es más frecuente la presencia de usuarios vulnerables -peatones, ciclistas y motoristas- y por ello se incrementará la vigilancia sobre velocidad, consumo de alcohol y drogas y uso del móvil en estas carreteras.

En la primera fase de la operación salida de esta Semana Santa, dos personas fallecieron en carreteras de Castilla y León. Detrás de estas cifras hay vidas y familias truncadas, por lo que es imprescindible extremar la precaución y el comportamiento responsable al volante con la vista puesta estos próximos días tanto en los desplazamientos cortos, durante los días de descanso, como en el viaje de regreso a casa.

LA OPERACIÓN DÍA A DÍA

Miércoles, 1 abril

El miércoles se esperan problemas circulatorios y retenciones en las salidas y accesos de las grandes ciudades a partir del mediodía. Las complicaciones se acentuarán a medida que avance la tarde para trasladarse a última hora de la tarde a las zonas de destino. La franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15:00 y las 23:00 horas.

Jueves, 2 abril

Desde las primeras horas de la mañana se reanudarán los desplazamientos de salida de las grandes ciudades con elevadas intensidades de tráfico, que podrán generar retenciones en las vías principales hasta las 15:00 horas. Las principales dificultades previstas estarán en los accesos a la costa y rutas hacia lugares de atracción turística.

Viernes, 3 de abril

La festividad favorecerá trayectos cortos hacia lugares de ocio próximos a los grandes núcleos urbanos. Por la tarde, se prevé un aumento de la afluencia hacia municipios con actos religiosos, con posibles congestiones puntuales.

Sábado, 4 de abril

Posibles dificultades de circulación en destinos vacacionales por desplazamientos de corto recorrido. Por la tarde, los primeros regresos adelantados incrementarán la intensidad en algunos ejes viarios principales.

Domingo, 5 de abril

Comienza el primer retorno masivo. A partir de media mañana, se prevén retenciones que se trasladarán progresivamente desde los lugares de destino a los principales ejes viarios. Durante todo el día se establecerán medidas de ordenación y regulación del tráfico para favorecer la entrada en los grandes núcleos urbanos.

Lunes 6 de abril

Se completa la vuelta de vacaciones en las comunidades donde el lunes es festivo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja, estas dos últimas limítrofes con Castilla y León. Se esperan problemas de circulación en los principales ejes de estos territorios y en las carreteras de acceso desde provincias limítrofes. En el resto también continuarán los retornos, motivados principalmente por el comienzo de las actividades escolares y universitarias al día siguiente. La Operación Especial se dará por finalizada oficialmente a las 24:00 horas.

ITINERARIOS ALTERNATIVOS

Para facilitar la movilidad, se ha preparado un amplio dispositivo que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, así como la habilitación de carriles reversibles, paralización de obras, restricciones a vehículos pesados y diseño de itinerarios alternativos para evitar las zonas más congestionadas.

En esta Operación DGT ha diseñado unos mapas que recogen previsión de movimientos que permiten anticipar los principales flujos hacia los puntos de destino más habituales. En ellos se identifican los corredores con mayor intensidad circulatoria (rojos) a menor intensidad (verdes). A continuación se muestran los mapas de intensidades previstas para carreteras de Castilla y León.

Intensidades de tráfico (Madrid - Cornisa Cantábrica) / DGT / LZA

También se han creado los mapas con los recorridos alternativos que pueden contribuir a distribuir el tráfico y ayudar a los conductores a optar por vías de mayor fluidez para evitar congestiones en los tramos más saturados.

Además de los desplazamientos desde el centro de la Península, se han diseñado itinerarios alternativos para aquellas personas que se tengan que desplazar de una punta a otra de la Península y que quieran evitar tener que pasar por la zona centro que es la que más intensidad circulatoria genera. A continuación se muestran los que discurren por carreteras de Castilla y León:

Itinerario alternativo / Cedida / LZA

Itinerario alternativo / Cedida / LZA

Ante este escenario de movilidad, la DGT recomienda a los usuarios consultar estos itinerarios antes de iniciar el viaje y planificar la movilidad teniendo en cuenta tanto las rutas como las horas de mayor afluencia, con el objetivo de minimizar incidencias y mejorar la seguridad vial.

Por eso, estos días se refuerzan los canales de información con datos actualizados sobre el estado de las carreteras y las incidencias en tiempo real, permitiendo a los conductores planificar mejor el viaje. Es conveniente solicitar información sobre el estado de la circulación, así como datos sobre la situación meteorológica prevista en la zona, recorridos alternativos en caso de retenciones o cualquier otra información relacionada con el tráfico.