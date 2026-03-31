Azayca solicita adelantar la edad del cribado de cáncer de colon

En el Día Mundial del Cáncer de Colon, la asociación zamorana Azayca hizo un llamamiento para que el cribado de esta enfermedad adelante la edad en la que se comienza. En la actualidad, estas pruebas se realizan entre los 50 y los 74 años.

"El cáncer de colon, sin lo diagnosticamos en los primeros momentos, tiene una curación muy alta, y cada vez están apareciendo en gente más joven, por eso quizá deberían hacerse antes los cribados", justificó Pilar de la Higuera, presidenta de Azayca, quien apostó por comenzar a realizarla desde los 45 años a la población, "porque, además, es una prueba que tampoco lleva costes excesivos", razonó.

Según los últimos datos de la Asociación Española de Oncología Médica, se prevé que este año serán diagnosticados más de 44.000 nuevos diagnósticos. "Es motivo suficiente para estar hoy en la calle y dirigirnos a la población, ya que es un cáncer que se puede prevenir", aseguró la presidenta de Azayca.

La respuesta zamorana al cribado

En Zamora, cerca del 35% de los pacientes a los que les llega la carta para realizarse el cribado se animan a hacerse la prueba. Una cifra al que el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, Casto López Cañivano aumenta en un 10% por aquellos "derivados por el especialista por cualquier problema digestivo", detalló. El sanitario animó a la gente a que participara en este prueba "que no es dañina ni dolorosa", resaltó.

Pilar de la Higuera, con diferentes autoridades en el Día del Cáncer de Colon. / B. B.

La prevención no solo se logra a través de esas pruebas de cribado, sino que también es "clave" la alimentación, como señaló la nutricionista de Azayca, Paz Pérez Malillos, quien enumeró hábitos a evitar, como el consumo de alcohol, tabaco y alimentos ultraprocesados. "También aquellos que contienen grasas saturadas o azúcares refinados", añadió.

Ingesta de fibra

Por el contrario, en los menús diarios no deberían faltar fruta y verdura "para aumentar la ingesta de fibra en nuestra dieta, que también se puede obtener de los cereales integrales, de las legumbres o de los frutos secos, que, además, aportan grasas saludables", enumeró.

El aceite de oliva virgen extra y un yogur diario "como probiótico" completan esta dieta ideal "que es la clave de la prevención", junto a la ingesta de litro y medio de agua "como mínimo" al día. "Si ya hubiéramos desarrollado la enfermedad, tendríamos que tratar la alimentación de forma individualizada", diferenció, subrayando que "para comenzar a alimentarse bien no es necesario esperar a los cuarenta o cincuenta años, sino que se debe hacer cuanto antes, sin importar la edad".