Un zamorano se queda sin 57.000 euros por esta estafa

La Guardia Civil de Zamora investiga a un hombre y cuatro mujeres como supuestos autores de un delito de estafa, donde se ha visto afectada un vecino de Zamora, al que estafaron más de 57.000 euros.

Con las últimas actuaciones de este mes de marzo, se dan por finalizadas las gestiones sobre este operativo.

Los agentes del Equipo @ de la Comandancia de Zamora, en el marco de la explotación de la Operación 2452 RUUNI, llevada a cabo en parte en las provincias de Granada, Castellón y Zaragoza, donde residen los investigados, un hombre y una mujer en la provincia de Granada, dos mujeres en la provincia de Castellón y otra en la provincia de Zaragoza.

Delito cometido hace dos años

El delito se cometió en el mes de marzo de 2024, como consecuencia de una estafa tipo “vishing”. Los hechos fueron denunciados en el puesto de la Guardia Civil de Zamora, haciéndose cargo de las investigaciones el Equipo @ de esta Comandancia.

Las gestiones realizadas con los datos y documentación presentada llevó a los investigadores a las localidades de Onda (Castellón) y Zaragoza para realizar la investigación de cuatro de los supuestos autores de un delito de estafa.

Con antecedentes

El principal autor era un hombre de 42 años, con antecedentes policiales, natural de Marruecos y afincado en Granada, y tres mujeres de 23, 23 y 25 años de edad, respectivamente, afincadas en Onda (Castellón) y Zaragoza.

El apoyo del Equipo @ de Loja (Granada) llevó a la investigación de otra mujer de 28 años como supuesta autora de un delito de estafa.

Con posterioridad a la imputación de estas personas, y prosiguiendo con las indagaciones por parte de los investigadores, se comprobó e informó al juzgado. El principal autor habría cometido, además del mencionado delito de estafa, otro de falsificación de documento público, un delito de usurpación de estado civil y un delito contra la seguridad del tráfico por conducir sin tener permiso de conducir.

A disposición del tribunal de Instancia

Las diligencias y los investigados han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instancia, nº 3 de Zamora, significándose que, en este mes, y a solicitud de dicho tribunal, se han localizado el actual domicilio o paradero de dos de las personas investigadas, una de las cuales se encontraba interna en el Centro Penitenciario Castellón II de Albocasser (Castellón).

En qué consiste el "vishing"

La estafa tipo “vishing” combina las nuevas tecnologías y la ingeniería social en un conjunto de técnicas que usan los ciberdelincuentes para engañar al usuario logrando que estos le faciliten datos confidenciales, infecten sus ordenadores con algún tipo de malware o abran enlaces a sitios infectados.

De esta manera, los estafadores consiguen obtener importantes cantidades de dinero.

En este tipo de estafa se realiza una llamada telefónica suplantando a una entidad bancaria en el que se informa de la realización de transferencias o acceso no autorizados a la banca online. En ese momento, gracias a la ingeniería social, los ciberdelincuentes se ganan la confianza de la víctima, que les facilita una valiosa información personal, así como los códigos que le van a llegar vía SMS. Así se consuma la estafa y, normalmente, los ciberdelincuentes realizan transferencias inmediatas o extracciones de dinero en cajeros automáticos, bizum, compras en tiendas online e incluso inversiones en criptomonedas.