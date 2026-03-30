Miss Zamora 2025 aclara la polémica: “No he sido elegida dos veces, competiré ahora por el retraso del certamen nacional”

La actual Miss Mundo Zamora 2025 ha salido al paso de la confusión generada en los últimos días tras el anuncio de su participación en el certamen nacional. La noticia, que ha provocado cierto revuelo en redes sociales y entre seguidores de los concursos de belleza, llevó a muchos a pensar que la joven había sido elegida en dos ocasiones consecutivas, como representante de 2025 y 2026.

Sin embargo, la propia protagonista ha querido aclarar la situación de forma contundente: “Es una cosa que sí que me gustaría aclarar, ya que la gente piensa que he sido elegida dos veces, es decir, 2025 y 2026. No es así”. Tal y como explica, su título sigue siendo el de Miss Mundo Zamora 2025, y su participación en el certamen nacional corresponde a esa misma edición.

El origen de la confusión radica en el aplazamiento del concurso nacional, que finalmente se celebrará el 18 abril de 2026. Este retraso ha provocado un desfase en el calendario habitual, haciendo coincidir en el tiempo la preparación y promoción de distintas ediciones.

Un certamen aplazado que genera confusión

“Yo soy Miss Mundo Zamora 2025, pero el certamen nacional se celebra ahora en abril porque se ha retrasado”, insiste, subrayando que no existe ninguna duplicidad en su elección. Su caso no es único, ya que otras representantes regionales se encuentran en la misma situación debido al cambio de fechas.

Más allá de la polémica, la joven afronta esta oportunidad con ilusión y compromiso, viaja el día 14 y ensayará hasta la gran cita. Su incorporación al certamen llegó, además, de manera altruista, lo que refuerza su implicación personal en el proyecto. Ahora, con el foco puesto en la cita nacional, su objetivo es representar a Zamora con orgullo y despejar cualquier duda sobre su candidatura.