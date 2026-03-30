El mensaje social de las “pipeleras” de Semana Santa en Zamora

Fiel a su compromiso de construir un futuro laboral más igualitario, diverso e inclusivo, Cruz Roja en Zamora lanza la campaña “Contrata Sin”, que será visible en 10.000 “pipeleras” durante la Semana Santa zamorana.

El objetivo de esta iniciativa es invitar a la sociedad “a derribar prejuicios y estereotipos en el acceso al empleo y sensibilizar al tejido empresarial sobre la importancia de generar oportunidades laborales sin importar la edad, el género o la procedencia”, explican desde la organización humanitaria, que en su labor diaria pone en valor “las capacidades, la experiencia y la valía profesional de aquellas personas que afrontan mayores dificultades en el acceso al empleo”.

La "pipelera" de Cruz Roja. / Cedida

Esta original campaña acercará este mensaje a través de la impresión en 10.000 bolsas de papel, que se repartirán a la ciudadanía en los quioscos para depositar cáscaras de pipas y de frutos secos durante las procesiones.

Los cuatro pilares de la campaña

“Contrata Sin” se articula en cuatro pilares:

Sin Fecha de Caducidad: Resalta la experiencia y el conocimiento que aportan las personas sénior.

Resalta la experiencia y el conocimiento que aportan las personas sénior. Sin Horas de Vuelo: Impulsa la contratación de personas jóvenes, con ganas de aprender, crecer y aportar nuevas perspectivas.

Impulsa la contratación de personas jóvenes, con ganas de aprender, crecer y aportar nuevas perspectivas. Sin Género de Dudas: Promueve la igualdad de género en todas las profesiones, luchando contra los prejuicios.

Promueve la igualdad de género en todas las profesiones, luchando contra los prejuicios. Sin Denominación De Origen: Defiende la riqueza de la diversidad y recuerda que la profesionalidad no depende del lugar de nacimiento.

Cruz Roja en Zamora, que durante el pasado año apoyó a más 400 personas desde su área de Empleo, forma a las personas según las necesidades reales del mercado, ajusta el perfil de las candidaturas a las demandas de las empresas y realiza una preselección ágil, eficaz y gratuita. “Siempre con el compromiso de promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, también se ayuda a las empresas a mejorar su impacto social y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, añaden.

Agradecidos a las empresas

La organización humanitaria pone en valor a las empresas de la provincia que colaboran con Cruz Roja y apuestan por políticas de recursos humanos basadas en la igualdad, la diversidad y la inclusión. “Su implicación y su ejemplo permiten que aquellos colectivos con más dificultades de acceso al empleo encuentren una oportunidad real para desarrollar su talento, avanzar en su autonomía y mejorar su calidad de vida”, agradecen.

La difusión de “Contrata Sin” en Zamora se enmarca en la iniciativa "Reto Social Empresarial + PLUS" de Cruz Roja, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza.