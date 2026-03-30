Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
“Vamos a ponerte guapa”: cotaneros y camareras de la Semana Santa de ZamoraHorarios y rutas de los buses lanzadera de Zamora en Semana SantaMoraleja de Sayago impulsa el turismo local con tres viviendasEl Zamora CF da un paso de gigante por el play-offJesús Losada: el pregón de la Semana Santa de Zamora 2026
instagramlinkedin

El mensaje social de las “pipeleras” de Semana Santa en Zamora

Cruz Roja lanza una campaña para derribar prejuicios en el acceso al empleo

Pipelera con mensaje social

Pipelera con mensaje social / Cedida

B. Blanco García

B. Blanco García

Fiel a su compromiso de construir un futuro laboral más igualitario, diverso e inclusivo, Cruz Roja en Zamora lanza la campaña “Contrata Sin”, que será visible en 10.000 “pipeleras” durante la Semana Santa zamorana.

El objetivo de esta iniciativa es invitar a la sociedad “a derribar prejuicios y estereotipos en el acceso al empleo y sensibilizar al tejido empresarial sobre la importancia de generar oportunidades laborales sin importar la edad, el género o la procedencia”, explican desde la organización humanitaria, que en su labor diaria pone en valor “las capacidades, la experiencia y la valía profesional de aquellas personas que afrontan mayores dificultades en el acceso al empleo”.

La &quot;pipelera&quot; de Cruz Roja.

La "pipelera" de Cruz Roja. / Cedida

Esta original campaña acercará este mensaje a través de la impresión en 10.000 bolsas de papel, que se repartirán a la ciudadanía en los quioscos para depositar cáscaras de pipas y de frutos secos durante las procesiones.

Los cuatro pilares de la campaña

“Contrata Sin” se articula en cuatro pilares:

  • Sin Fecha de Caducidad: Resalta la experiencia y el conocimiento que aportan las personas sénior.
  • Sin Horas de Vuelo: Impulsa la contratación de personas jóvenes, con ganas de aprender, crecer y aportar nuevas perspectivas.
  • Sin Género de Dudas: Promueve la igualdad de género en todas las profesiones, luchando contra los prejuicios.
  • Sin Denominación De Origen: Defiende la riqueza de la diversidad y recuerda que la profesionalidad no depende del lugar de nacimiento.

Cruz Roja en Zamora, que durante el pasado año apoyó a más 400 personas desde su área de Empleo, forma a las personas según las necesidades reales del mercado, ajusta el perfil de las candidaturas a las demandas de las empresas y realiza una preselección ágil, eficaz y gratuita. “Siempre con el compromiso de promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, también se ayuda a las empresas a mejorar su impacto social y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, añaden.

Agradecidos a las empresas

La organización humanitaria pone en valor a las empresas de la provincia que colaboran con Cruz Roja y apuestan por políticas de recursos humanos basadas en la igualdad, la diversidad y la inclusión. “Su implicación y su ejemplo permiten que aquellos colectivos con más dificultades de acceso al empleo encuentren una oportunidad real para desarrollar su talento, avanzar en su autonomía y mejorar su calidad de vida”, agradecen.

Noticias relacionadas y más

La difusión de “Contrata Sin” en Zamora se enmarca en la iniciativa "Reto Social Empresarial + PLUS" de Cruz Roja, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus con cargo al Programa Estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha Contra La Pobreza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents