Ya hay acuerdo: los bomberos serán personal de la Diputación de Zamora
Los representantes sindicales y el presidente de la institución acuerdan la disolución del Consorcio Provincial de Bomberos, que se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2027
Tras meses de nuevas reuniones, esta vez sí se ha llegado a un acuerdo para la integración de los bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil en la Diputación de Zamora. Disolución del órgano que supondrá que los bomberos sean trabajadores de la Diputación, completando así el decálogo firmado por la institución con el objetivo de modernizar el servicio. Último punto que hace meses estuvo a punto de hacerse efectivo, pero que no se cumplió por la postura de UGT que exigía a mayores un aumento de los complementos específicos que la institución denegó.
El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y los representantes de UGT, Ana Aldea; de CC OO, José Ramón Jiménez; y de CSIF, Ricardo Margallo han rubricado este Lunes Santo el acuerdo cuyo objetivo es mejorar la situación de los profesionales.
"Hemos llegado a un acuerdo bueno para el servicio, bueno para la Diputación, y sobre todo, muy bueno para la provincia", ha dicho el dirigente alistano.
De este modo, a partir del 1 de enero de 2027 el Consorcio se habrá disuelto y los bomberos tendrán el mismo nivel que tienen el resto del personal de la Diputación. El convenio también fija las condiciones de los refuerzos y las horas extras, además se crearán nuevas plazas. En concreto, 27 puestos: seis plazas que están actualmente sin cubrir, una nueva plaza de sargento, diez plazas de bomberos y diez de cabo para dotar de profesionales a los nuevos parques de Toro y la Alta Sanabria.
Además, Faúndez ha anunciado que se creará una bolsa de empleo y se constituirá un área específica de bomberos en la propia Diputación de Zamora, que requerirá aprobar un nuevo reglamento.
Acuerdo que satisface a los sindicatos. "Evidentemente no es todo lo que se pedía, porque nosotros pedíamos más, pero estamos contentos por haber llegado a un acuerdo por nuestros compañeros, porque le hemos mejorado las condiciones", ha expresado la representante de UGT.
"Convenio que mejora algo fundamental en la provincia de Zamora como es un servicio público de salvamiento y extinción", ha añadido el representante de UGT.
Parecer que han compartido desde CSIF. "Nos alegramos de que se haya conseguido llegar a este apoyo, que como decía el Presidente no ha sido fácil, han sido meses de negociaciones y de propuestas más o menos acertadas", ha expuesto Margallo.
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