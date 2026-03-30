Faúndez: "Lo de Renfe es una tomadura de pelo"

"¿Esto es una broma o esto es en serio?". Esta es la pregunta que hizo el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, cuando se enteró de que el adelanto del Alvia de Lugo dejaba sin servicio de vuelta a las dos de la tarde a los trabajadores de Sanabria que vienen de la capital de Zamora.

Supresión de la frecuencia que se materializaba después de que Renfe anunciase la recuperación del tren de mañana entre Sanabria y Zamora a partir del día 20 de mayo. Nueva oferta que mejora la conexión entre Galicia, Castilla y León y Madrid adelantando a las 5.18 horas el horario del Alvia Lugo–Madrid, que actualmente sale de la capital lucense a las 11.15 horas.

Tras esa "satisfacción", la "decepción" es ahora la supresión del tren de las dos de la tarde desde Sanabria a Zamora, cuya hora teórica de paso son las 14.01 horas, "aunque lo más habitual es que pase con entre un cuarto de hora y veinte minutos de retraso", indican algunos de los afectados.

De este modo, con los nuevos horarios entre Sanabria AV y Zamora habrá un tren a las 8.04 horas, a las 12.27 horas y a las 18.04 horas. Mientras que el de las 14.01 horas no solo desaparece a partir del 20 de mayo, sino que en días previos ya figura como retirado de la venta temporalmente.

"No sé a qué están jugando. Te enseñan una carta, te la quitan por detrás..." ha expresado Faúndez.

Satisfacción inicial ante la noticia que motivó la retirada de la pancarta de protesta de la fachada del edificio de Las Arcadas y que tras esta nueva supresión, se volverá a colocar después de Semana Santa.

"Me parece una tomadura de pelo a los zamoranos y, concretamente, a los sanabreses", ha pronunciado el presidente.