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Cortada la plaza de Santa Lucía por riesgo de desprendimientos en un edificio de la calle Puente

Los bomberos intervienen en la zona ante el peligro estructural, obligando a restringir el paso por seguridad

Despredimientos en la calle Puente

Despredimientos en la calle Puente / Alberto Ferreras

Efectivos de bomberos intervienen en un edificio situado en la calle Puente debido al riesgo de desprendimientos, una situación que ha obligado a cortar el acceso a la cercana plaza de Santa Lucía como medida preventiva.

La actuación se ha producido tras detectarse posibles elementos inestables en la estructura del inmueble, lo que suponía un peligro tanto para viandantes como para vehículos que transitan habitualmente por la zona. Ante esta situación, se activó un dispositivo de seguridad para evitar incidentes.

Los bomberos trabajan en el lugar evaluando el estado del edificio y asegurando las partes más comprometidas, con el objetivo de minimizar el riesgo de caída de materiales a la vía pública.

Zona acordonada por seguridad

Como consecuencia de la intervención, la plaza de Santa Lucía permanece acordonada y sin acceso mientras se desarrollan las labores técnicas. Esta medida busca garantizar la seguridad ciudadana hasta que se determine que no existe peligro.

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Por el momento no se han registrado daños personales, y se está a la espera de una evaluación más detallada que determine el alcance de los desperfectos y las posibles actuaciones futuras en el inmueble.

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