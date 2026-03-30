Comienzan los autobuses "búho" gratuitos en Zamora desde las diez y media de la noche: un servicio piloto para visitantes y vecinos de los barrios

Los autobuses "búho" que funcionan en horario nocturno ofrecen este Lunes Santo su primer servicio y continuarán su actividad todas las noches hasta la madrugada del Domingo de Resurrección.

Su horario de funcionamiento se inicia cada jornada a las diez y media de la noche, al finalizar el servicio ordinario de autobuses urbanos, y concluye a las dos y media de la madrugada.

El acceso al autobús "búho" será gratuito para todos los usuarios esta primera vez que se pone en marcha la iniciativa, como experiencia piloto, según ha anunciado el concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana, David Gago.

Inicialmente se han establecido tres rutas, una que comunica con los barrios de la margen izquierda y llega hasta el estadio Ruta de la Plata a través de Pinilla; otra que conecta con el barrio de San José Obrero y el polígono de La Hiniesta, tras pasar también por el centro comercial Valderaduey y San Blas; y la tercera que comunica con Ifeza y el centro comercial Vista Alegre y pasa también por el barrio de Los Bloques en una ruta circular que baja por Cristo Rey y La Candelaria, sigue por la carretera de la Aldehuela y sube por Vista Alegre y la avenida Requejo hasta llegar a Príncipe de Asturias en la plaza de La Marina, donde tiene otra de las paradas.

Una de las tres rutas de los autobuses nocturnos gratuitos de Zamora. / Cedida

Estas líneas, también denominadas "lanzaderas" porque uno de sus objetivos es trasladar a quienes aparquen en las zonas habilitadas en el extrarradio para que puedan desplazarse de forma cómoda hasta el centro para ver las procesiones nocturnas, pretenden beneficiar no solo a los turistas que se acerquen en su coche particular y utilicen los aparcamientos gratuitos disuasorios, sino también a los vecinos de los barrios más alejados del centro, para que puedan llegar a sus casas con comodidad en transporte público, en unas jornadas en las que el servicio de taxis suele tener una alta demanda y no siempre es fácil encontrar uno libre.

Una de las tres rutas de los autobuses nocturnos gratuitos de Zamora. / Cedida

Al respecto, David Gago ha admitido que estas lanzaderas "tienen efecto para atender a esos aparcamientos disuasorios, pero también va a tener un efecto claro sobre las vecinas y vecinos de los barrios más alejados del centro de la ciudad y van a permitir que cuando terminas de ver la procesión y los cofrades que acaban puedan volver a sus casas".

Una de las tres rutas de los autobuses nocturnos gratuitos de Zamora. / Cedida

El edil ha asegurado que les ha parecido una iniciativa "muy interesante" de movilidad y esperan que tenga buena acogida. De hecho, en función de los resultados, se pueden plantear servicios búho similares en otras épocas del año.

Horarios y frecuencias

Por el momento, desde este Lunes Santo día 30 de marzo hasta la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección, estos autobuses lanzadera gratuitos estarán disponibles durante cuatro horas al día en cada una de las tres rutas, en horario de 22.30 a 2.30 horas. La frecuencia de paso será cada media hora, con salida de las cabeceras a las horas en punto y a y media.

Además de este servicio especial de Semana Santa, en horario diurno y hasta las diez y media de la noche esos mismos recorridos ya disponen de un servicio de autobús urbano regular, en ese caso de pago, bien con bono de transporte o con billete ordinario.