Cinco horas de música en directo en la Plaza Mayor de Zamora para despedir la Semana Santa

Hubo otros tiempos, a principios del siglo XX, en el que la despedida de la Semana Santa en Zamora incluía, la tarde del Domingo de Resurrección, una celebración por todo lo alto con cabalgata, carrozas y fuegos artificiales, según ha recordado el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

Con el paso de las décadas, aquella despedida a lo grande de la Semana de Pasión fue decayendo hasta quedar prácticamente en nada. Ahora, el Ayuntamiento, aunque no pretende aspirar a tanto ni baraja la vuelta de las carrozas, sí que quiere que ese adiós a la Pasión esté a la altura de esos días grandes de la ciudad.

Por ello, los últimos años ha apadrinado el concierto gratuito de la Plaza Mayor que comenzó como una iniciativa de uno de los hosteleros de la zona y creció como la espuma. En la primera cita fueron poco más de 300 los asistentes en el año 2022, recién recuperadas las procesiones tras la pandemia; al año siguiente rebasaron el millar; en 2024 fueron ya unos cuatro mil; y la última cita se calcula que hubo hasta diez mil personas.

El concierto vespertino del Domingo de Resurrección cumplirá este año su quinta edición y el crecimiento exponencial en público que ha tenido esa programación musical se espera que continúe en esta ocasión, ya que el tiempo será mucho más favorable que en 2025 y la del próximo domingo será una jornada soleada y de altas temperaturas en la que se prevé un nuevo lleno en el ágora principal de la ciudad.

El concierto gratuito de la Plaza Mayor se iniciará a las 17.00 y concluirá a las 22.00 horas, cinco horas de música en directo en la que se alternarán diferentes estilos y melodías para que haya canciones del gusto de todo el mundo. Los protagonistas serán "Miguel y Cacia y Los Resucitados", un grupo de siete músicos conformado para la ocasión que a lo largo del concierto subirán al escenario también a algún otro músico zamorano invitado y que alternarán su actuación con la de "Adrián y Eva". Habrá rumbas, poprock, baladas, versiones de grandes éxitos, música propia y, como último cartucho, la parte más roquera para finalizar.

Se trata de un concierto que pretende "convertirse en el broche de oro perfecto para volver a la normalidad, pero de otra manera, con la moral subida", ha resaltado David Gago.