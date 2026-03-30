"Arturito", el robot que rejuvenece

"Arturito" ya está al servicio de las personas mayores en Granja de Moreruela, y dentro de poco empezará a "irse de viaje" para acercarse a otros puntos de la provincia. Pero, ¿quién es "Arturito"? La respuesta quizá sea un poco inesperada, pero es una muestra de que la tecnología del futuro ya es una realidad. "Arturito" es un robot de asistencia que favorece el entrenamiento cognitivo a través de una metodología estimulante. O, dicho de otra manera, un robot creado para realizar diferentes ejercicios con los más mayores que les permiten a estos activar su mente de forma divertida.

«Arturito» en el CIS de Granja de Moreruela. / Archivo

Este robot está ya prestando servicio en el Centro de Innovación Social (CIS) de Granja de Moreruela, una iniciativa pionera enmarcada en el proyecto Silver Jobs, impulsado a través del Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento de la Institución Provincial y que apuesta por la generación de empleo de calidad, la atención sociosanitaria digital y la innovación social en el medio rural.

Este proyecto transfronterizo, cofinanciado por la Unión Europea a través del Interreg España-Portugal/Poctep, ha comenzado su funcionamiento efectivo con tecnologías de última generación para ofrecer atención remota, formación profesional y seguimiento digital a las personas mayores de la provincia.

Un centro de formación conectado con otros dos centros satélite en Benavente y Villalpando, formando una sólida red territorial que integra actividades de telemedicina preventiva, acompañamiento emocional, dispositivos en forma de tensiómetros y glucómetros digitales, y soluciones como "Arturito".

En Villalpando, las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Club de Jubilados, un lugar de referencia para la población sénior que ahora incorpora un refuerzo tecnológico y formativo a través del CIS.

Por su parte, en Benavente, AFA Benavente ha cedido al proyecto un local adaptado específicamente a las necesidades técnicas del CIS, garantizando un entorno adecuado para el uso de dispositivos digitales, la atención remota y las sesiones de formación.

De esta forma, el proyecto sigue reforzándose con dos puntos estratégicos que hacen avanzar con paso firme hacia la creación de esa red territorial "que impulse la innovación social al servicio de las personas mayores".

El CIS, gestionado por la Diputación Provincial y que cuenta con el soporte de socios como la Cámara de Comercio de Zamora, el Centro Asociado a la UNED en Zamora, la Cámara Municipal de Bragança, el Instituto Politécnico de Bragança (IPB) y la Fundación Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (IscsCyL), está abierto a cualquier persona de la provincia con el objetivo de promover la creación de un ecosistema de proximidad inteligente y convertir a Zamora en un referente europeo en la atención innovadora a las personas mayores.

Plataforma digital innovadora

Uno de los objetivos principales de Silver Jobs es potenciar el empleo relacionado con el sector de los cuidados a ambos lados de la frontera y, por ello, se ha creado una nueva plataforma web.

Página web de búsqueda de empleo del proyecto Silver Jobs. / Cedida

La ciudad portuguesa de Braganza acogía una reunión de coordinación del proyecto, que ha servido para reforzar la cooperación entre las entidades participantes y avanzar en el desarrollo de esa plataforma digital innovadora, destinada a conectar empresas y talentos a ambos lados de la frontera.

Este recurso digital, basado en un sistema de intermediación online, destaca por su facilidad de uso y por la variedad de filtros y criterios de búsqueda.

Se trata de una web de empleo moderna y accesible que facilita el encuentro entre oferta y demanda, genera dinamismo económico y promueve nuevas oportunidades profesionales en el espacio transfronterizo. Además, mejora la capacidad de respuesta a las necesidades laborales emergentes en el espacio transfronterizo.

Su diseño intuitivo y su capacidad para mejorar la visibilidad del talento convierten a la plataforma en un recurso clave para mejorar la eficiencia del mercado laboral en esta zona de cooperación, impulsando un ecosistema transfronterizo "lleno de oportunidades reales, capaces de atraer talento, fortalecer a las empresas y dinamizar el desarrollo socioeconómico del territorio".

Mapeado

¿Y dónde están todos esos servicios disponibles para los mayores? Gracias al proyecto Silver Jobs se ha realizado un mapeado de los recursos y servicios que existen en la actualidad en el medio rural. Una herramienta estratégica que también busca afrontar los retos del envejecimiento y la despoblación.

Este recurso, en forma de mapa interactivo, recopila información detallada sobre cada uno de los municipios de la provincia y ofrece una visión global de las infraestructuras, equipamientos y servicios disponibles como residencias, centros de día, centros comunitarios y servicios de ayuda a domicilio.

Estos elementos constituyen pilares fundamentales para fortalecer la empleabilidad local y mejorar la cobertura de atención a las personas mayores, permitiendo además identificar con mayor precisión la situación de cada municipio y sus oportunidades de mejora.

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El proyecto Silver Jobs pretende generar empleo de calidad vinculado a los servicios socio-sanitarios y las necesidades tecnológicas de la población Silver, promoviendo una economía inclusiva y sostenible.

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